Eco-anxiété : ce que la mer nous enseigne pour garder le cap dans les moments difficiles

Grégoire Talbot, CEO de D-Carbonize. ©D.R.

Après sept jours de navigation, nous étions toujours très loin d’être arrivés. C’est alors que le vent se fit de plus en plus menaçant et la mer de plus en plus déchaînée. Le bateau bougeait dans tous les sens. Et nous devions accepter de devoir rester sur le bateau probablement six jours de plus que prévu…

L’angoisse, le doute, la fatigue

Le moral de l’équipage chuta au plus bas. Amateurs de voile, pères de famille, engagés dans des vies professionnelles intenses, sans aucune connexion avec nos familles, nos plannings terrestres respectifs tombaient petit à petit à l’eau et notre angoisse augmentait. Quel était l’impact sur nos familles dont nous n’avions aucune nouvelle depuis dix jours ?

Une angoisse individuelle s’installa alors chez chacun. Avions-nous assez de vivres, d’eau potable et de carburant ? Devions-nous garder la même destination ? Que se passerait-il si on avait un problème mécanique ou pire, de santé ? Le doute s’emparait de nous et pendant ce temps, la météo continuait de se déchaîner. Nous vivions en équipement de tempête jour et nuit, sans possibilité de se laver, secoués en permanence comme dans une machine à laver. La fatigue devenait profonde.

Nous nous sommes alors concentrés sur les solutions. Nous avons calculé nos vivres, nos réserves d’eau et de gazole et avons analysé les destinations alternatives possibles. Jusqu’au dernier moment, nous avons dû nous battre avec la mer.

Après quatorze jours, nous sommes enfin arrivés sains et saufs à La Corogne, affamés, fatigués mais très fiers d’avoir vécu une expérience humaine très forte et avec un retour aux sources incroyable.

Cinq conseils pour garder le cap

Notre apprentissage majeur de cette longue et difficile traversée, c’est que, quand le futur se noircit, que les plans ne se déroulent pas comme prévu, que les ressources viennent à s’épuiser et que l’inconfort devient permanent, l’homme commence à être inquiet, à se sentir en insécurité, il panique et devient angoissé voire hostile, car il a peur. De l’inconnu et du changement.

Le lien entre notre aventure en mer et ce qui se passe dans la société actuellement autour du climat est flagrant. Selon certaines études, 40 % des jeunes seraient "climato-angoissés". Leur futur est sombre, leurs plans ne se passent pas comme prévu et ils vivent dans l’incertitude. Les nouvelles sont mauvaises en permanence et il n’y a pas de perspectives positives.

La mer m’a appris que, lorsque la situation est tellement difficile, il y a cinq choses essentielles à garder pour passer ce cap :

1. Rester solidaires et s’entraider.

2. Bien comprendre la situation sans tabou ni fantasme.

3. S’accrocher à un espoir et surtout à un objectif positif, réaliste et atteignable.

4. Établir un plan d’action clair.

5. Maintenir la bonne humeur et le bien-être, et célébrer les bonnes nouvelles.

C’est ce qui manque aujourd’hui dans le challenge climatique. Il n’y a pas assez de solidarité. Les gens ne comprennent pas le problème de manière simple. Il n’y a pas assez d’espoir insufflé autour d’un projet collectif. Il n’y a pas de plan d’action cohérent. On ne communique que des nouvelles négatives qui provoquent des humeurs maussades et engendrent une société dépressive, et parfois rebelle.

Plutôt que de communiquer sur un monde qui se noircit, communiquons sur les projets qui réussissent.

Un marin qui abandonne en pleine tempête est un marin mort. Il n’a pas d’autre choix que de continuer à lutter avec son équipage qui doit rester concentré, solidaire et de bonne humeur. Pour gagner cette bataille pour le climat et pour nos générations futures, il faut dès lors impérativement :

1. Créer une solidarité.

2. Comprendre les enjeux.

3. Donner de l’espoir.

4. Définir un plan d’action.

5. Communiquer positivement pour garder tout le monde à bord et motivé.

Cette attitude devrait être la même dans notre pays et principalement au niveau politique.

1. Plutôt que de créer des clivages, entraidons-nous autour d’un projet commun.

2. Plutôt que de raconter des nouvelles sensationnelles sur n’importe quoi et n’importe comment, prenons le temps d’expliquer la situation aux gens.

3. Plutôt que de communiquer sur un monde qui se noircit, communiquons sur les projets qui réussissent et qui permettront à notre nation et nos régions de se redresser et de trouver de nouvelles opportunités.

4. Plutôt que de faire des grands plans de relance réservés à certains bien connectés, réalisons des plans concertés et pilotés par des professionnels et des industriels.

5. Plutôt que de créer un climat de peur, recréons une ambiance conviviale, de fête et de bonne humeur pour mettre les gens dans une dynamique positive.

La mer et la nature nous rappellent les valeurs essentielles et qui nous sommes vraiment. Inspirons-nous d’elles.