Quelles racines pour quelles ailes ?

Je suis un amoureux de la métaphore : quand elle est bien choisie, elle permet de véhiculer des idées plus fortes souvent qu’un discours rationnel. On préfère être "fort comme un lion" que "très fort".

Mais dans le cas de cette histoire de racines et d'ailes, il me semble que beaucoup de gens l'entendent surtout pour justifier l'importance des racines : "Si l'on sait d'où l'on vient, on pourra d'autant mieux se déployer" est le message implicite.

On retrouvait ce genre de message en filigrane des récentes journées du Patrimoine en Wallonie, et j’ai été sensible à visiter des vestiges de notre glorieux passé industriel dans l’acier ou le verre (une excellence qui perdure aujourd’hui).

Se créer un avenir collectif

Toutefois, je brûle d’envie d’ajouter d’autres racines (ou changer la métaphore, qui atteint ses limites), si l’on souhaite se créer un avenir collectif porteur de prospérité et de durabilité. Nos jeunes ne doivent pas uniquement contempler nos hauts-fourneaux. Ils devraient également se nourrir de ce qui alimente la prospérité globale aujourd’hui : une culture du code, des data, de l’intelligence artificielle (qui souvent permettent un usage plus sobre des ressources).

Notre futur n’est pas uniquement programmé dans la continuité de ce qui a précédé… Ce dont nous nourrissons nos talents et nos imaginaires aujourd’hui va influencer le futur vers lequel nous nous dirigerons.

Les jeunes d’Asie, de Scandinavie, de Silicon Valley ont développé en quelques décennies un goût de la technologie, de l’innovation, de la nouveauté. Ce sont ces nouvelles sources aussi qui peuvent irriguer nos économies, donner des perspectives, aider à payer notre train de vie. Intégrons, nous aussi, une culture du numérique et de l’innovation à ce qui nous nourrit.