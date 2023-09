L'utilisation exacte des données est la clé du succès

Le lieu de travail

Vous souhaitez obtenir le meilleur de vos collaborateurs ? La collecte de données sur vos collaborateurs est importante car ces informations précieuses sont la clé pour obtenir de futurs résultats. Créez des sections transversales par tranche d’âge, par zone géographique et par secteur. Vous pourrez alors vous forger une idée claire des tendances générales au sein de votre organisation et prendre des mesures proactives pour créer un lieu de travail agréable et inspirant pour tous. Aidez-vous des données pour entamer un dialogue continu avec vos collaborateurs et prendre des décisions pour leur bien-être.

L’expérience client

Vous voulez évidemment savoir ce que vos clients pensent de votre produit et quelles sont les améliorations possibles. L’expérience du client peut être mesurée à chaque étape du cheminement de ce dernier. L’exploitation des données d’utilisation fournit déjà des informations précieuses sans interaction directe avec le client.

En outre, au cours même de l'utilisation, vous pouvez demander directement au client de vous parler de son expérience et des possibilités d'amélioration. Vous voulez savoir si votre intuition est bonne ? Utilisez un Customer Effort Score ou un questionnaire NPS (le Net Promoter Score désigne un indicateur permettant de connaître et de mesurer la satisfaction et la fidélisation des clients). Cela vous permettra d'adapter la feuille de route du produit en fonction des expériences utilisateur et d'améliorer la facilité d'utilisation. Vos produits seront ainsi de mieux en mieux adaptés aux besoins des utilisateurs, en partie grâce à l'utilisation des données.

La sécurité des informations

Garantir la confidentialité et l’intégrité des données exige une approche globale ancrée dans l’ensemble de l’organisation. Vous pouvez, par exemple, recourir à la gamification pour impliquer activement vos collaborateurs dans la compréhension et le respect du RGPD (Règlement général sur la protection des données) au niveau local, ainsi que dans l’amélioration de la sécurité globale. Cette approche permet de créer une culture de la sécurité dans laquelle la protection des données est une responsabilité commune. Les données sont une mine d’or qu’il convient de bien protéger.

La croissance durable

La croissance durable commence par une gestion des données efficace et écologique. Grâce au swarming, une approche de réseau distribué, les organisations peuvent gérer les données de manière durable. La répartition des données et de la puissance de traitement sur les différents nœuds augmente l'efficacité et la résilience, tout en réduisant la consommation énergétique et l'impact écologique.

Les pouvoirs publics et les autorités de contrôle imposent des exigences de plus en plus strictes en matière d’entrepreneuriat durable. Les organisations ont donc tout intérêt à intégrer dès à présent le développement durable dans leur fonctionnement. En outre, le 1er janvier 2024, la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui occupe une place centrale dans le Pacte Vert pour l’Europe, entrera en vigueur. Cette nouvelle directive impose aux entreprises européennes la transparence à propos de l’impact de leurs activités sur l’environnement et la société.

Les informations nécessaires au succès

Les données sont une source précieuse d’informations qui peuvent amener votre organisation au succès. Elles peuvent vous enrichir et vous mettre au défi. Elles vous aident à identifier les priorités et à définir des ambitions réalistes. Elles sont objectives et contiennent une sagesse précieuse qui découle de l’expérience d’autres entreprises. Il est important de les examiner avec cohérence afin de pouvoir, en tant qu’entrepreneur, établir les bons liens.

N’oubliez pas que les données restent un outil et qu’il ne faut pas négliger le facteur humain. Ayez confiance en votre flair d’entrepreneur et ne vous fiez pas uniquement aux données. Soyez proactif et gardez confiance en vous au lieu d’attendre les données. Une dose de bon sens et d’intuition est essentielle dans l’entrepreneuriat mais vous gagnerez encore en efficacité grâce à des données fondées. C’est la combinaison idéale vers le succès.