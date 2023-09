Comment rendre la réforme fiscale juste et simple ?

Baudouin Petit, Docteur en médecine. ©D.R.

C’est cohérent, rigoureux, équitable, capable de gagner l’adhésion du plus grand nombre. Et c’est aussi social dans la mesure où on abaisse le seuil en dessous duquel il est impossible d’épargner notamment pour acquérir son logement. Surtout si le précompte immobilier est également (et logiquement) déduit de la base imposable.

Une formule plus redistributrice que la TVA

Cette formule soumet la consommation à l’impôt progressif ; elle est donc plus redistributrice que la TVA souvent qualifiée de peu sociale avec laquelle elle fait d’ailleurs peu ou prou double emploi (ce qui devrait conduire à une réflexion pour limiter cette double taxation), et elle ne pèse en rien sur l’investissement.

James Meade avait des doutes sur la faisabilité de sa proposition qui remonte à l’après-guerre mais l’informatique répond à cette hésitation.

On peut soulever des objections à l’idée de Meade. Ainsi, certains achats relèvent-ils de la consommation ou de l’investissement ? Comme un tableau acquis dans l’espoir d’une plus-value à la revente, un yacht de luxe qu’on pourra louer mais aussi utiliser.

Dans quelle mesure un bien qui ne génère aucun revenu ou un revenu inférieur à son potentiel relève-t-il de la consommation ou d’un investissement spéculatif ?

Avec l’impôt sur le capital de Maurice Allais

Cette difficulté pousse à compléter l’impôt sur la dépense de Meade par un impôt sur le capital.

Maurice Allais (prix Nobel d'économie 1988) proposait une taxe forfaitaire qu’il estimait à 2 % par an sur le seul capital physique (terrains, bâtiments, équipements et stocks). Elle s’applique sur des biens, que le propriétaire soit un particulier ou une entreprise, domicilié dans le pays ou à l’étranger. Elle répond ainsi à l’exigence d’impôt minimum pour les grandes sociétés. Ces avoirs sont en général impossibles à dissimuler et difficiles à sous-estimer, surtout si leur achat a été déclaré pour déduire le prix. Un bon gestionnaire gagnera de l’argent, un mauvais sera incité à vendre à un opérateur plus performant. La détention de biens improductifs ou qui ne génèrent qu’un faible revenu est pénalisée par une taxe proportionnelle à leur valeur.

L’articulation de l’impôt sur le capital d’Allais et de l’impôt sur la dépense de Meade ne pose pas de problème particulier si on déduit le premier de la base imposable du second. Le taux de 2 % est par ailleurs discutable et un abattement pour l'habitation principale est possible. En fait, le précompte immobilier est déjà une forme d’impôt sur le capital et l’idée d’Allais peut se voir comme sa généralisation à l’ensemble du capital physique. Elle était sans doute inconcevable avant l’informatique. Les stocks et équipements sont en effet mobiles, variables, contrairement aux terrains et bâtiments ; ce qui justifie la différence de traitement qu’on leur applique, et qu’il est aujourd’hui possible de corriger. Une cible aussi mouvante devait échapper à l’impôt.

Ce n’est plus aussi vrai aujourd’hui, ouvrant la voie à l’abandon d’une exonération compensée comme toute niche fiscale par l’alourdissement d’autres taxes.