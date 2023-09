La présence de femmes dans l’équipe dirigeante est un atout

Un bel exemple en la matière est celui de Decospan où la troisième génération a déployé une digitalisation et une politique d’innovation poussées autour du placage bois afin de garantir la pérennité de l’entreprise sur le long terme.

Mentalité d’ouverture

Un débat actuel touche à la question du genre et plus spécifiquement au rôle des dirigeantes dans le déploiement des initiatives innovantes au sein des entreprises familiales. Il est clairement établi par la littérature académique que les femmes offrent des perspectives différentes et complémentaires à celles proposées par leurs collègues masculins. Elles sont également plus enclines à accueillir des points de vue divergents et à laisser les autres s’exprimer. Une telle mentalité d’ouverture permet d’améliorer la communication et le partage des connaissances, ce qui libère les idées créatives qui, à leur tour, stimulent l’innovation.

La matérialisation de ces avantages est particulièrement prononcée lorsque les dirigeantes sont membres de la famille propriétaire. D’une part, le lien de parenté leur confère davantage de pouvoir et d’influence dans la prise de décision. Il est donc plus rare que leurs idées soient mises de côté, même si cette éventualité n’est pas à négliger dans les entreprises caractérisées par une direction patriarcale.

D’autre part, la présence de femmes membres de la famille dans la direction favorise l’intégration harmonieuse des prérogatives familiales et financières dans la définition de la stratégie d’innovation. Utilisant l’art du compromis, elles parviennent à instiller une réflexion constructive sur la nécessité d’adopter des initiatives innovantes préservant à la fois les valeurs familiales et la viabilité économique de l’entreprise sur le long terme.

Des figures légitimes

Le rôle des dirigeantes n’appartenant pas à la famille propriétaire ne doit toutefois pas être passé sous silence. Du fait qu’elles soient nommées sur la base de critères objectifs plutôt que d’un lien de parenté, elles s’érigent généralement comme des figures légitimes aux yeux des autres décideurs, de telle sorte que leurs voix soient effectivement entendues durant les réflexions stratégiques. De surcroît, elles disposent très souvent d’une plus vaste expérience acquise hors de l’entreprise familiale, leur permettant d’apporter une vision externe qui contribue à renforcer l’échange d’idées et le potentiel créatif de l’organisation mais aussi un nouveau réseau de relations susceptible de stimuler le lancement d’innovations collaboratives avec des partenaires inédits.

Bien que les aspects bénéfiques de l'implication féminine pour l'innovation soient clairement établis, il a aussi été prouvé que les femmes restent fréquemment confinées à des rôles invisibles ou symboliques au sein des entreprises familiales. Cependant, une évolution favorable semble se profiler puisque plusieurs rapports tels que le Family Business Sector Report ou le Longitudinal Small Business Survey démontrent que les inégalités de genre se réduisent plus rapidement et substantiellement au sein de ces organisations. Le maintien d'une telle volonté d'inclusivité devrait permettre, à moyen terme, de s'assurer que les femmes ne soient plus considérées comme les héroïnes méconnues du succès des entreprises familiales mais bien comme les actrices proactives de leur développement entrepreneurial.