Quand les marchés haussiers s’agitent, n’abandonnez pas le navire !

Le moral des investisseurs s’est amélioré depuis le douloureux point bas de 2022. L’indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs et établit des perspectives économiques sur les six prochains mois pour la zone euro reste dans le rouge malgré une hausse durant le mois d’août. Deux tiers des gestionnaires de fonds internationaux s’attendent à un “atterrissage en douceur”, marqué par une croissance faible sans pour autant sombrer dans une récession profonde. Cependant, de nombreuses incertitudes persistent, notamment le pic du prix de l’essence, la dégradation de la note de crédit des États-Unis, ou la déflation en Chine.

À lire aussi

Malgré tous ces motifs d’inquiétude survenus dans le sillage de la volatilité du mois d’août, le cycle haussier actuel ne devrait pas freiner, car il est précisément constitué de ce “mur d’inquiétudes” que les marchés aiment escalader. L’ascension des actions ne se fait jamais en ligne droite. Par exemple, les actions américaines du S&P 500, pour lesquelles nous disposons d’un historique long et précis, ont connu 34 corrections (replis soudains de -10 % à -20 % dus à une perte de confiance des investisseurs) depuis 1926. Elles ont accusé une baisse médiane de 13,7 % (hors dividendes), et cela peut être effrayant ! On observe 50 baisses supérieures ou égales à 8 %, soit une tous les deux ans. Certains marchés haussiers en ont fait davantage l’expérience.

“Vous ferez plus d’argent en vous tournant les pouces qu’en travaillant d’arrache-pied”

Prenez les actions de la zone euro au lendemain du marché baissier résultant de la crise de la dette en 2011. Quatre corrections sont survenues avant la reprise de fin 2016, incluant une baisse vertigineuse de 19 % en 2012. Les marchés haussiers du bloc de 2016-2020 et de 2003-2007 n’en ont connu que deux chacun, mais ont mis les nerfs des investisseurs à rude épreuve, notamment la violente baisse du T4 2018.

Je n’anticipe pas de correction, car elles peuvent survenir à tout moment, défiant toute prévision, pour n’importe quelle raison. Cependant, les attentes des investisseurs sont déterminantes. Dans un contexte où les marchés haussiers sont volatils, la patience est essentielle. Lucien Hooper, le 3e chroniqueur ayant officié le plus longtemps pour le magazine Forbes, après moi-même et Heinz Biel, a affirmé : “Vous ferez plus d’argent en vous tournant les pouces qu’en travaillant d’arrache-pied”.

À lire aussi

La volatilité est le prix à payer pour bénéficier des rendements qu’offrent les actions sur le long terme. Essayer de l’éviter peut s’avérer dangereux. La durée médiane des corrections du S&P 500 n’est que de 2,1 mois et de 2,6 mois pour la reprise. Six mois après le creux, les rendements médians atteignent 22,9 %. De nombreux investisseurs vendent leurs actions à la suite de baisses et achètent après les reprises, ce qui s’avère en réalité néfaste pour les portefeuilles.

Ne craignez donc pas que les remous actuels du marché se transforment en cycle baissier. Mais que penser alors de la dégradation de la note de crédit des États-Unis ? Il s’agit d’un risque exagéré et bien connu, donc sans impact sur les marchés. Que dire alors des pics du prix de l’essence ? Ce sont de vieilles craintes et nous sommes loin des prix de 2022. Et la Chine ? Les analystes ont encore les yeux rivés sur la croissance chinoise de 5,4 % avant la pandémie. Souvenez-vous du temps où tous espéraient un retour aux chiffres pré-pandémiques. L’heure est arrivée et elle est propice au marché haussier !

L’ascension d’un tel marché ne se fait jamais sans quelques secousses. Alors préparez-vous. Vous n’avez pas de contrôle sur la volatilité, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous y réagissez.