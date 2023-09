Tiré d’affaire, le Cercle du Lac est revenu à son niveau d’avant-Covid : "Nous avions le choix entre rebondir et mourir"

guillement C'est vrai que durant la crise du Covid, et même il y a un an encore, nous nous sommes posés la question d'un possible arrêt de nos activités."

Comme tous les cercles d’affaires, le Cercle du Lac, qui a vu le jour en 2005 sous l’impulsion d’une trentaine d’entrepreneurs du sud du pays, a évidemment été fortement impacté par la crise sanitaire. Mais il a désormais retrouvé son rythme de croisière. “C’est vrai que durant la crise du Covid, et même il y a un an encore, nous nous sommes posé la question d’un possible arrêt de nos activités. Nous ne voulions pas étrangler nos membres avec des cotisations. Mais nous avons été capables de rebondir en organisant durant cette période des événements en visio pour garder le contact avec nos membres, et entre les membres. Même si ce n’est pas notre ADN, nous avons organisé une cinquantaine d’activités de ce type avant de revenir en présentiel dès que cela a été possible. Nous avions le choix entre rebondir et mourir”, explique Sylvie Wodon, directrice générale du Cercle du Lac.

Et la confiance est désormais de mise pour l’avenir : “En termes de fréquentation, nous sommes revenus dès les mois de mai et juin de cette année à nos niveaux d’avant-Covid, avec deux ou trois activités par semaine qui attirent chaque fois en moyenne une cinquantaine de membres. C’est la démonstration que nous avons été résilients durant cette crise et que nous avions raison d’y croire”, ajoute-t-elle.

Le Cercle du Lac, qui emploie 6 personnes, compte aujourd’hui environ 625 membres (NdlR : dont 67 % ont moins de 45 ans), venant de l’industrie et de la production (à 45 %), des services (à 30 %) et des professions libérales (à 25 %). Parmi les adhérents, 40 % sont des femmes cheffes d’entreprise. Et chaque année, il y attire environ au total 25 000 visiteurs uniques.

Financièrement, la situation est également plus favorable qu’il y a quelques mois. “Nous sommes fortement aidés par Axa et Invest BW, ce qui nous permettra de ré-échelonner le paiement sur le leasing du bâtiment (NdlR : le Cercle du Lac en sera propriétaire à partir de 2033). Et puis, nous avons trouvé un accord avec huit de nos actionnaires, des entrepreneurs, ce qui nous donne une bulle d’oxygène pour relancer l’activité du Cercle sur le long terme”, précise encore Sylvie Wodon.

Le programme d’événements de cette fin d’année 2023 est connu. Les orateurs de qualité ne manquent pas. Au menu de cette fin septembre Denis Gorteman, CEO de D’Ieteren, et Diane Govaerts, Manager de l’Année et CEO de Ziegler. Le Cercle du Lac recevra ensuite le 4 octobre Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB, puis le 11 le philosophe Luc de Brabandere. Et en novembre, ce sera au tour de Jacques Borlée, de Nicolas Lambert (Belgian Association of Marketing) ou encore de Frédéric Tamigniaux (CEO d’Eggo) de s’exprimer devant les invités du Cercle. Mais outre l’accueil d’orateurs issus du monde économique et des affaires, le Cercle du Lac, c’est également une série d’événements comme l’organisation le 17 octobre d’un grand dîner gastronomique caritatif, en l’honneur cette année de l’ASBL La Châtagneraie (NdlR : une maison d’accueil pour 28 enfants placés), un Forum immobilier réunissant les grands acteurs du secteur de l’immobilier professionnel ou encore un Start-up Meet’In qui réunira experts et start-up des secteurs medtech et biotech sans oublier en décembre une Winter Party sur un mode plus festif.