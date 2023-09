L'interface "chat" va supplanter l'interface du smartphone

"There's an app for that !" ("Il y a une app pour ça !") était le slogan lancinant martelé alors par Apple : pour chaque besoin, de la navigation à la gestion bancaire, une app nouvelle apparaissait sur nos téléphones mobiles. Par une transition qui s'est étendue sur plusieurs années, l'app mobile a complémenté, voire progressivement suppléé aux applications web qui tournent sur nos PC. Les équipes de développement ont commencé à concevoir les applications en mobile first, en réfléchissant d'abord à l'utilisateur mobile, à ses besoins et son interface souvent simplifiée. L'écran du mobile est devenu, pour toute la décennie à partir de 2010, la fenêtre par laquelle nous accédons à un vaste univers d'informations, de l'horaire de train à nos virements bancaires.

Une ère nouvelle

L'arrivée de ChatGPT (et des large language models (LLMs)) sonne sans doute le début d'une ère nouvelle : tout le monde a désormais l'impression d'un accès sans filtre à une intelligence artificielle extrêmement puissante, sans commune mesure (en termes de largeur et de profondeur de spectre) avec tout ce qui a précédé. De ce point de vue, on peut sans doute prédire que l'interface chat (éventuellement dotée d'une interface vocale) va devenir l'interface privilégiée pour accéder à nos applications, réduisant l'importance du mobile comme fenêtre universelle. L'utilisateur doit réaliser qu'il est utile de pratiquer le "dialecte" de ces IA : un art et une science de bien former les "prompts", qui est la clé de réponses bien formées.

Par ailleurs, on peut voir déjà, autour de ChatGPT, se former un écosystème de plug-in, que l’on pourrait comparer à un app store, permettant l’accès à des modalités ou des sources d’infos particulières : par exemple, des horaires d’avion (données structurées, notoirement mal gérée par les versions initiales des LLMs).

Enfin, il faut remarquer (et répéter) que ChatGPT n’est pas et ne sera pas le seul acteur : d’autres LLMs sont présents, entre Google Bard, et les modèles Claude de Anthropic, Llama 2 de Meta/Facebook, etc. Ce qui renforce le besoin de se former aux nuances de leur "dialecte de prompt".