Au coeur des transmissions familiales : "C'est beaucoup plus compliqué émotionnellement"

Elles ne sont pas les seules, les entreprises familiales sont partout. En Belgique, elles représentent plus de 75 % du tissu entrepreneurial, générant jusqu’à 45 % de l’emploi privé et près d’un tiers du produit intérieur brut (PIB).

Au sein de la Chaire Familles en Entreprises de l’Ichec Brussels Management School, nous étudions et accompagnons ce type d’entreprises depuis plusieurs années. En tant que centre de recherche, quatre livres ont été rédigés à destination des entrepreneurs familiaux et leurs parties prenantes (dirigeants, conjoints de dirigeants, Next Gen, collaborateurs).

La Chaire est heureuse de vous présenter son nouvel opus : Transmission Familiale : Comment ne pas perdre le fil ? Celui-ci met en avant le récit de 31 personnes évoluant au cœur de dix-huit entreprises familiales. Pères, mères, fratries, enfants repreneurs : tous ont répondu aux questions que nous leur avons posées et que vous vous posez peut-être.

La transmission, c’est quoi ?

La transmission est rarement un momentum précis, encore moins une image figée et homogène. Elle se construit sur base d'un processus qui se déroule sur plusieurs années afin de transmettre le savoir, le pouvoir et l'avoir. La communication entre les membres familiaux est primordiale et nécessaire.

Ce n’est ni blanc, ni noir. Il y a autant de façons de transmettre que de personnes concernées par une transmission. Le sujet est souvent présenté de façon stéréotypée, avec des thématiques polarisées ! Nous avons tenté de décortiquer ces extrêmes pour y apporter des éclairages nuancés. Voici quelques exemples. Les aspects financiers : vendre ou donner l’entreprise ? La collaboration intergénérationnelle : une bonne ou une mauvaise idée ? Les influences externes : les accepter ou les rejeter ? Après la cession : petite mort ou nouveau départ ?

Ces grandes questions reviennent souvent dans les discours des entrepreneurs familiaux et chacun a sa propre opinion. Or, il n’y a pas une bonne réponse dans ces dualités.

Témoignages

Ensemble, les cinq auteures du livre ont analysé ces sujets en croisant ces récits de vie pour offrir un éclairage objectif sur les spécificités de chaque antipode. Voici quelques témoignages. Kevin Mathurin (Mathurin) : "Mes grands-parents vivaient dans l'appartement au-dessus du magasin. Donc, c'était leur vie. Ils avaient une porte pour entrer dans leur maison de façon indépendante mais ils passaient toujours par le magasin et ma grand-mère a fait ça jusqu'à sa mort… Moi, ça me faisait rire parce que je suis jeune. Mais, pour mon père, qui voyait sa propre mère passer quatre fois par jour pour venir voir si tout allait bien, c'était un peu embêtant."

Pour Véronique Majérus (Sipla) : "La transmission, nous la préparons depuis dix ans, petit à petit. Cette année, nous avons voulu faire le transfert d'actionnariat afin que nos filles soient davantage impliquées. Elles l'étaient déjà énormément, mais, quand on est actionnaires, ça change dans la tête. Évidemment, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué émotionnellement parce que, quelque part, ça marque un peu, entre guillemets, la fin de notre carrière. Honnêtement, ce passage émotionnel est compliqué pour nous parce que, cette entreprise, c'est toute votre vie. Ça pose des questionnements sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va se passer ? Quel est le projet de vie après ?"

Enfin, Edoardo Martello (Socatra) indique : "J'aime bien dire que ça fait 30 ans que je travaille chez Socatra parce que j'avais deux mois la première fois que j'y suis venu."