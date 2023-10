Combien de temps faut-il pour vendre son entreprise ?

Les étapes de la cession

Pour bien comprendre les éléments qui influent sur la durée du processus de cession, il faut en comprendre les étapes.

1. La phase de préparation comprend le choix du cabinet de cession, la collecte des informations indispensables, la valorisation financière, la structuration, la définition du périmètre de cession et la rédaction des principaux documents de présentation de l'entreprise (fiche de présentation anonyme ; mémo ; engagement de confidentialité).

Cette phase peut durer entre trois semaines et trois mois en fonction de la situation spécifique de l’entreprise et de son degré de préparation.

2. La durée à prendre en compte pour la recherche des candidats acquéreurs (ou matching) est encore plus aléatoire car tout dépend du contexte. Si le secteur est en consolidation, il existe sans doute déjà des acquéreurs actifs qui cherchent de nouvelles cibles. Ou peut-être y a-t-il déjà l'un ou l'autre candidat identifié ?

Dans la plupart des cas, la recherche des candidats se fait à partir d’une feuille blanche : il convient donc de rechercher le plus largement possible. Cette phase peut prendre entre un et douze mois ou même plus longtemps dans certains cas.

3. L'étape de la négociation vise bien entendu à fixer le prix mais aussi les autres modalités de la vente. Le processus d'offre sera organisé en fonction de l'intérêt rencontré. C'est lors de cette étape que l'on basculera généralement vers une négociation exclusive.

La négociation se clôture généralement par la signature d’une lettre d’intention qui balise les dernières étapes du processus. Cette phase est généralement plus courte ; à savoir : quelques semaines.

4. Le temps nécessaire pour la due diligence ou l'audit, phase où l'acquéreur vérifiera l'exactitude des comptes et des données transmises, dépendra bien sûr de la préparation mais aussi du type d'acquéreur.

Cette étape peut d’ailleurs être supprimée ou réduite à sa plus simple expression lorsque les parties sont en confiance ou se connaissent bien. Comme lors d’une reprise par le personnel, par exemple.

Dans la plupart des cas, il faut quand même compter deux à trois mois pour en venir à bout mais ce temps peut être mis à profit pour négocier en parallèle la convention de cession ou SPA (share purchase agreement).

Cela permet d'envisager enfin la dernière étape, celle du closing ou du transfert des parts et le paiement du prix.

Comment gérer ce processus ?

La bonne nouvelle est que la durée du processus dépend en grande partie de l’attitude du dirigeant et des choix qu’il pose. Celui-ci a tout intérêt à se montrer actif et dynamique, tout en restant calme et compréhensif. Vouloir céder dans l’urgence ou de manière précipitée donne généralement de piètres résultats. Il faut donc s’armer de patience et surtout bien s’organiser.

Le choix du conseiller pour accompagner l’opération est également important. Celui-ci devra assurer à la fois une concurrence et la mise en confiance des candidats. Il pourra également aider le dirigeant à fixer des objectifs clairs et réalistes (en ligne avec le marché) par rapport au prix et aux autres éléments à négocier.

En anticipant en amont les questions et difficultés éventuelles, on évite les couacs et on se donne toutes les chances de vivre une négociation fluide et sereine.