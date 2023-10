Non, la hausse des rendements obligataires ne plombe pas les actions

Il repose sur l’hypothèse selon laquelle les actions et les obligations se disputent un volume limité de fonds. La volatilité des actions ne serait intéressante que lorsque le “rendement des bénéfices”, soit l’inverse du ratio cours/bénéfice (C/B), dépasse de loin les rendements obligataires à long terme. Or ce n’est pas le cas. Dopés par l’inflation, les bénéfices suivent la croissance économique. Au début d’un marché haussier, les ratios C/B sont souvent faussés par la volatilité du cycle économique, comme c’est le cas aujourd’hui. Pourquoi ? Les actions sont prospectives, à l’inverse des bénéfices. Lorsque les rendements boursiers sont mauvais, les analystes revoient leurs prévisions de bénéfices à la baisse. On obtient donc un “B” plus faible et un “C” plus élevé, ce qui fait baisser les rendements des bénéfices, comme aujourd’hui.

Etroitesse des spreads

Beaucoup s’alarment de voir le rendement des bénéfices des entreprises du S&P 500 dépasser celui des bons du Trésor américain à 10 ans de 1,06 point de pourcentage seulement. Mais l’étroitesse des spreads, c'est-à-dire l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, n’arrête pas les marchés haussiers. De 1996 à 1999, le rendement moyen des bénéfices des actions américaines était inférieur de 0,33 % par rapport au rendement moyen des bons du Trésor à 10 ans. Les actions américaines ont donc grimpé de 155 % en dollars.

Les rendements obligataires absolus élevés n’abattent pas non plus les actions. Le rendement moyen des OLO à 10 ans s’élevait à 8,6 % dans les années 1980 et à 7,2 % dans les années 1990, reflétant les taux élevés de la France et de l’Allemagne. Pourtant, le petit marché boursier belge s’est bien comporté, tout comme l’Allemagne, la France et l’Europe tout entière. Les rendements américains à 10 ans ont atteint en moyenne 10,6 % et 6,7 % au cours de ces décennies respectives. Et les actions américaines ont affiché une hausse de 400 % et 433 % en dollars.

À lire aussi

Pourquoi ? Contrairement aux obligations, les rendements des actions ne sont pas plafonnés par les taux d’intérêt nominaux. Ils bénéficient d’une croissance économique illimitée, et versent des dividendes. Les entreprises peuvent racheter leurs actions, ce qui réduit l’offre tout en augmentant le bénéfice par action. Les obligations n’offrent pas cette possibilité. De plus, si les taux longs augmentent encore, les prix des obligations existantes chutent, compressant les rendements.

Les obligations reflètent également les attentes en matière d’inflation. Des rendements plus élevés sont le signe d’une inflation forte, ce qui fait baisser la valeur future des obligations. Mais les entreprises peuvent répercuter les coûts, de sorte que les actions résistent mieux à l’inflation au fil du temps.

Certes, les actions ont chuté lorsque l’inflation a grimpé en 2022, mais c’est avant tout le sentiment qui a joué. Voyez plutôt : les marges bénéficiaires brutes des entreprises de la zone euro au T2 étaient de 24,6 %, contre 23,7 % fin 2021. Celles des entreprises du S&P 500 se montaient à 32,7 %, soit à peine moins que les 33,6 % précédents. Qui plus est, le prix des obligations a chuté en même temps que les actions. Le reflux actuel de l’inflation indique que la hausse des rendements ne durera pas.

Quid de la BCE et de la Fed ?

Quid des hausses de taux de la BCE et de la Fed ? Les premiers mois de 2022 ont administré un électrochoc aux actions, mais l’effet de surprise est aujourd’hui passé. Les actions américaines et de la zone euro ont remonté la pente depuis les creux de l’année dernière, sur fond de relèvements multiples.

Les taux ne dictent pas l’orientation des actions. La corrélation entre les actions de la zone euro et les rendements de l’OLO à 10 ans est de -0,02, ce qui est dérisoire étant donné que 1,00 correspond à une évolution à l’unisson et -1,00 à un mouvement diamétralement opposé. Idem pour la corrélation de 0,24 entre les actions américaines et les bons du Trésor à 10 ans.

Tempérez donc vos craintes liées aux taux d’intérêt. Elles font partie d’une dynamique de scepticisme qui alimente les surprises positives, et qui mènent aux marchés haussiers.