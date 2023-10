La collaboration avec des start-up, remède miracle pour l'innovation ?

Pourquoi collaborer ?

Cependant, la collaboration avec les start-up constitue-t-elle le remède miracle aux défis actuels des entreprises en matière d’innovation ? Pour tenter de répondre à cette question, il est essentiel de commencer par aborder la question du "pourquoi collaborer avec des start-up ?"

Collaborer avec des start-up peut offrir aux entreprises l’avantage essentiel d’accéder à de nouvelles technologies et idées pouvant leur permettre de conquérir de nouveaux marchés. C’est en particulier, l’agilité et la rapidité avec laquelle les start-up peuvent tester et développer ces nouvelles technologies qui constituent le principal attrait pour les entreprises souhaitant accélérer leur processus d’innovation. D’autre part, cette collaboration peut également permettre de réduire les coûts et les risques liés aux projets d’innovation par rapport à un développement en interne.

Mais ces collaborations impliquent aussi de pouvoir faire face à de nombreux nouveaux défis. Comment identifier "la" start-up prometteuse parmi les nombreux candidats ? Comment les évaluer face à une diversité accrue ? Sur quels critères se baser pour sélectionner les start-up qui rentreront dans le programme de collaboration ? Et c’est sans mentionner les possibles difficultés en termes de compatibilité culturelle ou organisationnelle, ou encore la potentielle divergence d’objectifs pouvant se manifester au fil du temps.

Une fois la question du "pourquoi" résolue, se pose ensuite l’épineuse question du "comment", c’est-à-dire : la mise en œuvre de la collaboration. Les entreprises ont longtemps limité leurs formes de collaboration avec les start-up à la prise de participation ou l’acquisition de ces dernières. Cependant, au cours des dernières années, les modes de collaboration se sont diversifiés, plus particulièrement ceux n’impliquant pas obligatoirement un investissement financier. Pensons, par exemple, aux programmes d’incubation et d’accélération, les partenariats stratégiques ou encore les parrainages. Afin d’exploiter pleinement la flexibilité et les opportunités offertes par ces nouveaux modes de collaboration, il est déterminant d’identifier le modèle le plus approprié au profil de l’entreprise.

Un volet opérationnel

À côté de cette dimension stratégique, la mise en œuvre de la collaboration est une question complexe qui mobilise également un volet plus opérationnel. D’une part, les entreprises doivent mettre en place ou identifier une équipe faisant office d’intermédiaire entre l’organisation et la start-up. Celle-ci gère le suivi de la relation entre les deux entités tout en définissant et organisant toutes les phases du processus de collaboration. D’autre part, collaborer avec les start-up nécessite des entreprises impliquées, qu’elles s’assurent de la bonne intégration des projets collaboratifs parmi les différents départements concernés. Il est donc essentiel d’impliquer ces derniers dès le début et de définir leurs responsabilités, afin de garantir l’efficacité de l’intégration et la valorisation des projets d’innovation ainsi développés.

Contrairement aux idées préconçues, la collaboration avec des start-up ne constitue donc pas la panacée à tous les défis relatifs à l’innovation en entreprises. Celle-ci apparaît plutôt comme un outil efficace pouvant offrir de nombreuses solutions aux difficultés liées à l’environnement économique actuel. Cependant, la complexité qui la caractérise et les difficultés qui peuvent en résulter requièrent l’acquisition de compétences spécifiques. Cela s’apprend la gestion de l’innovation !