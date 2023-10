Prix négatif de l’électricité: pourquoi est-ce une mauvaise nouvelle ?

Comment des prix négatifs sont-ils possibles ? Le prix de l’électricité est fixé par le coût marginal de la dernière centrale mise en route pour rencontrer la demande d’électricité. Un coût marginal est toujours supérieur à zéro. Même l’électricité à base de renouvelable ou de nucléaire a un certain coût de fonctionnement.

La CREG, qui publie une étude à ce sujet, a son idée. Elle attribue ces prix négatifs aux centrales à énergie fossile et aux centrales nucléaires. Ce sont les coûts de démarrage et d’ajustement de la puissance produite qui sont à l’origine des prix négatifs dans certains cas. Quand ces centrales produisent, le coût pour les éteindre ou diminuer leur production est tel que les opérateurs préfèrent offrir transitoirement leur électricité à un prix négatif, dans l’espoir d’être repris plus tôt dans l’ordre de mérite. Cela leur revient moins cher que les coûts pour arrêter puis redémarrer la centrale nucléaire ou fossile.

Les contrats à long terme et les subsides

Il y a d’autres raisons selon la CREG : ce sont les subsides mis en place pour la production d’énergie renouvelable d’une part et les contrats à long terme d’achat d’électricité entre producteurs et leurs clients électro-intensifs. Ces derniers prennent l’engagement vis-à-vis de leur fournisseur de payer leur électricité à un prix garanti stable sur une longue durée. Ceci incite son fournisseur à produire quel que soit le niveau de prix instantané (spot), même négatif. Les subsides au renouvelable participent du même mécanisme. La CREG a une solution : ajouter un critère d’optimisation de la production en fonction des prix du marché. En gros, ne pas produire quand le prix est négatif, comprend-on. Mais la CREG ne dit pas comment on convaincra les gros clients en question de débourser une somme fixe pour un volume de production non garanti…

Les propriétaires résidentiels de panneaux solaires ne sont eux pas sensibles aux prix : ils produisent et relâchent leur surplus sur le réseau et sont rémunérés pour cela.

Cette situation se produit en sens inverse : quand les prix spot de l’électricité sont très élevés, cette dernière trouve preneur et la CREG de citer la journée du 9 juin 2023 où 1300 MWh ont trouvé des amateurs à un prix maximum de 4000 euros/MWh. Existe-t-il vraiment des consommateurs prêts à payer ce prix pour l’électricité. Non : les usagers qui la consommeront ne paieront nullement ce prix. Ils ont des contrats à prix fixe ou, quand ils sont des contrats variables, ils sont révisés par trimestre ou mensuellement.

Quand les consommateurs ont des contrats basés sur le coût de l’électricité de la journée du lendemain, au cours de laquelle les prix peuvent par intermittence aller en territoire négatif, par heure ou par quart d’heure, ils n’en voient pas la couleur. C’est la moyenne des prix sur la journée qui compte. Sur une journée, les prix sont plus souvent positifs que négatifs (pour l’instant…). Les prix ne sont négatifs, quand ils le sont, qu’à l’heure du déjeuner, par grand soleil, quand il est au zénith et la production photovoltaïque au maximum. Hélas, plus les particuliers installent des panneaux solaires sans être exposés aux prix spot, plus les plages horaires de prix négatifs auront tendance à s’étendre depuis l’aube jusqu’au crépuscule !

Même avec des prix moyennés à la journée, le consommateur n’a pas d’incitant à adapter sa consommation d’électricité. Dans le cas des prix négatifs, Il faudrait qu’il ait la possibilité d’être rémunéré pour prendre de l’électricité au réseau. Est-ce possible ?

Contrat dynamique

En théorie oui : c’est même prévu par les directives européennes si le consommateur a un compteur intelligent et si son fournisseur a plus de 200 00 clients.

Le consommateur peut alors bénéficier d’un tarif qui change sur base horaire et il paiera un prix différent, éventuellement négatif à certaines heures. Le compteur calculera avec précision l’électricité soutirée du réseau. Las, il n’y a que 800 clients qui bénéficient de cette offre. Ce sont des contrats dits dynamiques. Ils prennent deux formes : soit pour injecter de l’électricité au réseau soit pour en retirer et le consommer. Ces contrats sont très dangereux, explique la CREG. Ce n’est pas tout d’avoir un compteur intelligent, encore faut-il être intelligent comme consommateur et adapter sa consommation au prix, charger sa voiture lors des prix négatifs, ou même alimenter une batterie à ce moment pour stocker cette électricité pour laquelle on vous paiera. Et la CREG omet de dire que les consommateurs qui auraient opté pour de tels contrats en 2022 auraient pris un bouillon phénoménal en subissant l’intégralité de la flambée des prix observée.

Dans le cas de contrats dynamiques de prélèvement d’électricité, le consommateur sait chaque jour à 13h le prix auquel son électricité sera facturée le lendemain. Cela lui laisse tout de même le temps de s’organiser d’autant plus que les périodes les plus intéressantes sur une journée sont le cœur de la nuit et, excepté entre mi-novembre et mi-février, pendant la pause de midi.

Quant aux propriétaires de panneaux solaires, ils peuvent être rémunérés pour l’injection d’électricité dans le réseau sur une base horaire, en fonction de la quantité injectée et du prix à ce moment sur les bourses d’électricité. Très peu de contrats de ce type sont actifs en Belgique et pour cause, ils sont risqués. Si le prix de l’électricité est négatif, avec un tel contrat, le propriétaire de panneaux photovoltaïque devra payer pour envoyer son électricité sur le réseau !

Il faut alors jouer, dit la CREG sur l’autoconsommation, le stockage dans les batteries et, si ces mesures s’avèrent insuffisantes, se résoudre à déconnecter ses panneaux dès que les prix spot deviennent négatifs…

-> Pour en savoir plus : Study on the occurrence and impact of negative prices in the day-ahead market, CREG, Sept 2023