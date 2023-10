Comment utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable

L’intelligence artificielle générative redéfinit notre quotidien. Par ricochet, son impact doit conduire les acteurs de la tech à reconsidérer avec exigence leur responsabilité. Appliquée à l’intelligence artificielle, c’est ce que j’appelle l’IA responsable.

Étendre les limites de la responsabilité

Évidemment, des universitaires l’ont théorisée avant moi. Mais si je devais la définir, je dirais qu’il s’agit d’une intelligence artificielle pensée pour améliorer le quotidien de l’ensemble des composantes de la société.

Apporter sa contribution au projet de régulation européen, c'est être responsable. Tout comme combattre les biais algorithmiques, la désinformation ou la surconsommation énergétique. Toutefois, le territoire de la responsabilité mérite d'être étendu. Je pense notamment à la lutte contre les discours anxiogènes. J'ai été très marqué par les pétitions et autres déclarations mettant en garde contre les risques liés aux Y A génératives (#iagenerative). Elles étaient dichotomiques, parfois caricaturales ("risques d'extinction de la civilisation"). Mais, surtout, elles étaient portées par de nombreux signataires autorisés. L'existence de risques, comme ceux évoqués plus haut, n'excuse pas toutes les outrances. Malheureusement, ces discours créent un a priori défavorable auprès de citoyens qui n'ont que peu ou pas été exposés à l'IA. Un chiffre : 6 % des Américains estiment désormais que l'IA est une menace pour la civilisation, selon un sondage Reuters de mai dernier. Si on voulait les en dégoûter, on ne s'y serait pas pris autrement.

L’enseignement de l’IA

Pour faire pièce à ces discours excessifs, les acteurs technologiques qui défendent une approche responsable de l’IA doivent opposer des faits. Des cas concrets de transformation des organisations et, par conséquent, du quotidien des citoyens.

Être responsable, c’est aussi rapprocher l’IA du citoyen en lui donnant les moyens de comprendre les principes de base qui la sous-tendent. Commençons au plus tôt. La plupart des élèves ne seront pas des doctorants en littérature anglaise mais auront un niveau suffisant pour comprendre et se faire comprendre.

Comme le préconise l’Unesco, l’enseignement de l’intelligence artificielle peut s’établir dans trois domaines : apprendre avec l’IA (en utilisant des outils d’IA dans les salles de classe), apprendre sur l’IA (ses technologies et ses techniques) et se préparer pour l’IA (en permettant à tous les citoyens de mieux comprendre l’impact potentiel de l’IA sur la vie humaine).

Je lance un appel aux ministres de l’Éducation du monde : nous sommes partants pour vous aider à préparer les jeunes générations au monde qui vient !

Plus que jamais la responsabilité est indissociable du développement de l’intelligence artificielle. Voilà ce que je tenais à vous partager en cette rentrée académique qui promet d’être riche.