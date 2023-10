Comment la sociologie montre la voie au marketing

Le spectre est large mais, dès le départ, le consommateur est au centre des préoccupations. Mais le consommateur est d’abord un citoyen qui évolue dans une société régie par des règles mais aussi des courants et des tendances. Dans ce contexte, l’acronyme PESTEL pour Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Économique et Légal est régulièrement utilisé par les marketeurs et les stratèges d’entreprise pour lister et comprendre les facteurs qui peuvent impacter l’activité. Les mesures politiques et légales qui sont prises par les autorités influencent directement les organisations. Très récemment, la fiscalité revue sur les moteurs de voiture a complètement redessiné l’offre de véhicules et, plus largement, la manière de se déplacer.

À lire aussi

Des sociologues à la rescousse

La dimension sociologique montre également la direction à prendre. Cette science humaine étudie comment les individus interagissent avec leur environnement social, comment ils prennent des décisions et comment ils sont influencés par la culture, les normes sociales et les groupes auxquels ils appartiennent. Le marketing s’appuie sur ces connaissances pour comprendre le comportement des consommateurs, y compris leurs besoins, leurs désirs et leurs motivations d’achat. Les marques qui suivent et anticipent ces évolutions se distinguent des autres et ont une longueur d’avance. La machine à café Nespresso en est une parfaite illustration. Son développement, il y a une trentaine d’années, s’est basé sur l’observation de plusieurs tendances et évolutions de notre société parmi lesquelles on peut citer la modification des modes de vie et la multiplication des ménages composés d’une seule personne. Près de 36 % des plus de cinq millions de ménages que compte notre pays sont aujourd’hui composés d’une seule personne, soit un cinquième de plus qu’il y a 30 ans. Vivre seul est la norme aujourd’hui ; il suffit de voir les rayons et conditionnements dans nos supermarchés.

L’individuation

Nespresso s’appuie également sur ce concept à la frontière entre la sociologie et la psychologie et rendu célèbre par les ouvrages de Carl Jung… que l’on trouve également au cœur du développement des produits et services qui ont désormais le vent en poupe car ils s’inscrivent dans cette idée. Pourquoi consommer en groupe ce qui est disponible de manière individuelle et correspond à mon envie de l’instant ? Pourquoi s’accorder sur un instant de consommation alors que la digitalisation (plate-forme de contenu ou e-commerce classique) rend le produit ou le service disponible à tout moment.

À lire aussi

Le marketing suit de près cette évolution qui va au-delà des préceptes de Jung puisque le féminisme et les mouvements LGBTQ + ont remis en question les normes sociales existantes et ont encouragé les individus à revendiquer leur identité, indépendamment de leur race, de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Le mouvement encourage les citoyens à se voir non seulement comme des membres d’un groupe social mais aussi comme des individus uniques avec leurs propres pensées, sentiments et aspirations. Traduit en "termes marketing", l’individuation conduit à des consommateurs plus diversifiés, exigeants et orientés vers l’expérience. Les marketeurs l’ont compris et développent des produits et services qui tiennent compte de cette dimension. Qui a acheté une voiture neuve récemment aura apprécié (ou moins) le cérémonial qui accompagne la prise de possession de son véhicule. Et que dire des restaurants étoilés ou des hôtels. La prise d’un simple café chez Starbucks (mais y a-t-il de "simples" cafés chez Starbucks ?) s’inscrit également dans cette logique.

J’ai la chance d’enseigner le marketing depuis une quinzaine d’années dans quelques écoles de commerce et universités. Si certains parcours académiques incluent un cours de sociologie en baccalauréat, je répète souvent aux étudiants que leur esprit critique et leur capacité d’observation seront des atouts précieux dans leurs futures carrières. En comprenant les nuances de la société dans laquelle nous vivons et vivrons, ils façonneront des solutions qui répondront véritablement aux besoins, aux désirs et aux aspirations de chacun.