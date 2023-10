Améliorer "l'expérience utilisateur" plutôt que l'interface: un concept bien comprise par Google et autres géants de la tech

Trop souvent, cet élément UX est vu comme une décoration, une "couche de peinture" que l’on ajoute à la fin, pour donner un look plaisant à une application, en reprenant les codes graphiques et couleurs qui sont dans l’air du temps. Pourtant, les leaders (généralement américains) du numérique l’ont compris depuis longtemps : l’UX est un élément fondamental, littéralement sur lequel se construit le reste.

Une interface ultra-simplifiée

Quand Google est apparu, son interface ultra-simplifiée (une case de recherche et deux boutons) battait en brèche l’approche "encyclopédique" qu’avait jusqu’alors adoptée Yahoo !, leader du moment.

La simplicité et la rapidité de Google (où l'on mesure en millisecondes le temps que l'on cherche à gagner sur les requêtes) et la simplicité des designs d'Apple ont habitué des millions d'utilisateurs à des interfaces intuitives, fluides, selon l'adage "don't make me think" ("ne m'obligez pas à réfléchir"). Toute fonction essentielle doit être à deux clics, trois maximum, de l'écran d'entrée.

Certains acteurs sur notre marché l’ont bien compris : l’app bancaire de Belfius a été plus d’une fois primée à un niveau international parmi les meilleures. Et chacun de nous a rencontré des sites (souvent administratifs) où l’on se cogne la tête au mur pour comprendre l’interface. Habitués par la rapidité et la souplesse des Gafam, les utilisateurs s’énervent, se braquent, voire font demi-tour, dès qu’ils sont bloqués plus de 30 secondes dans une application.

Le remède est connu : intégrer l’aspect UX au plus tôt dans la conception et tester amplement, sur des utilisateurs qui découvrent l’application avec des yeux neufs…