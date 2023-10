Quelles compétences pour le délégué syndical ? À quel point est-il protégé d’un licenciement ?

Une convention collective de travail cadre conclue au sein du Conseil national du travail (CCT n°5) fixe les principes essentiels concernant la compétence et le mode de fonctionnement de la DS. Les autres modalités sont généralement précisées au niveau sectoriel. Chaque secteur précise l’effectif minimum de personnel occupé requis pour instituer une DS et, le cas échéant, le nombre minimum de demandes exprimées par les travailleurs, le nombre de mandats, les facilités et les crédits d’heures pour l’exercice du mandat, le mode de nomination (généralement, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales), etc.

Régime de protection contre le licenciement

Les compétences de la DS sont principalement (a) les relations de travail, (b) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d’accords collectifs au sein de l’entreprise et (c) le contrôle de l’application dans l’entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail.

Alors que le CE et le CPPT se réunissent en principe une (seule) fois par mois, la DS a le droit d’être reçue par le chef d’entreprise (ou son représentant) à l’occasion de tout litige (ou menace de litige) à caractère collectif. La réclamation individuelle doit être d’abord présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle.

Côté protection, les membres de la DS ne peuvent pas être licenciés pour des “motifs inhérents à l’exercice de leur mandat syndical” et l’employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, doit en informer préalablement la DS ainsi que l’organisation syndicale qui a présenté sa candidature. Des procédures plus contraignantes sont parfois prévues au niveau sectoriel. En cas de non-respect de la procédure, une indemnité forfaitaire d’un an de rémunération devra être réglée.

Le régime de protection contre le licenciement du délégué syndical est ainsi nettement moins favorable que celui réservé aux délégués (effectifs et suppléants) du personnel au CE et au CPPT.

On peut s’en étonner dans la mesure où les délégués syndicaux sont souvent dans un rapport direct et donc possiblement plus conflictuel avec l’employeur que leurs homologues au CE ou au CPPT.

Pas le suppléant

Autre distinction de taille, la protection ne concerne en principe que le délégué syndical effectif, pas le délégué syndical suppléant. En 2003, la Cour de cassation avait clarifié la situation en considérant que le délégué suppléant ne fait pas partie de la DS parce qu’il n’exerce pas de mandat, à moins qu’il ne remplace le délégué effectif et aussi longtemps qu’il effectue ce remplacement. Dans un arrêt plus récent de mai 2023, la Cour de cassation a eu à connaître d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour du travail de Liège qui avait octroyé une indemnité de protection à un délégué syndical, sans rechercher s’il remplaçait un délégué effectif. Pour la Cour de cassation, il ne ressort ni de la CCT n°5, ni d’aucune autre disposition sectorielle que la protection instaurée s’étendrait au délégué suppléant aussi longtemps qu’il ne remplace pas un délégué effectif.

Il est bien évidemment possible de prévoir, par une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, que la protection sera également applicable aux délégués syndicaux suppléants (dans le secteur bancaire, par exemple). Dès lors que ladite convention ne laisse aucun doute en visant expressément tant les effectifs que les suppléants, les deux catégories de délégués seront protégées de la même manière. Si au contraire aucune distinction n’est faite dans le texte, ce qui porte à croire que les partenaires sociaux n’ont pas voulu étendre la protection aux membres suppléants, le délégué syndical suppléant ne pourra alors pas prétendre à la protection contre le licenciement.

Retenons de manière plus générale que quand la matière est d’ordre public (ce qui est ici le cas) et qu’elle impose des contraintes aux employeurs, les conventions sectorielles ne peuvent pas faire l’objet d’une interprétation extensive.

Deux pièges à éviter

Pour conclure, deux pièges à éviter pour échapper au coup de fusil. Premièrement. Le délégué syndical est parfois aussi délégué du personnel (effectif ou suppléant) au CE ou au CPPT (voire candidat non élu). En cas de licenciement, c’est le régime de protection le plus favorable, soit celui applicable aux délégués du personnel au CE et au CPPT qui doit s’appliquer. Deuxième piège : si aucun CPPT n’est élu, la délégation syndicale en reprend les compétences et ses membres bénéficient de la même protection que les délégués du personnel au CPPT.

Dans ces deux derniers cas, l’application du régime de protection contre le licenciement réservé aux délégués syndicaux pourrait coûter plusieurs années de rémunération à l’employeur distrait…