La valse des taux a repris de plus belle : pourquoi il sera difficile de trouver l'équilibre ?

Tout un programme qui a jeté la confusion dans les esprits, plongeant les bourses dans la tourmente. Une majorité de traders pense à présent qu’il faudra attendre l’été 2024 pour que la banque centrale américaine envisage de baisser ses taux et idem en Europe ! Quand on voit les dégâts que provoquent les taux élevés sur la santé financière des entreprises de petite taille ou encore sur l’immobilier résidentiel et le secteur de la construction, il y a de quoi s’inquiéter. Pas étonnant que les indicateurs de confiance se dégradent à nouveau partout.

Difficile équilibre

On sent bien que l’équilibre sera difficile à trouver, surtout en Europe où les pays ne sont pas tous dans la même situation. L’Allemagne est vraisemblablement déjà tombée en récession et la France n’est pas dans une forme olympique. La crise énergétique est passée par là et les tracasseries administratives émanant de l’Europe minent l’optimisme de nombreux entrepreneurs, au point que des voix s’élèvent en Allemagne et en France pour assouplir les contraintes liées à la décarbonisation des industries car cela coûte trop cher surtout dans le contexte inflationniste actuel et surtout pour les PME.

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, la demande de pétrole est repartie à la hausse, et elle devrait atteindre le chiffre record de 105 millions de barils par jour en 2024 selon les calculs de l’Agence internationale pour l’énergie, un record ! Face à cette demande croissante, la décision de l’Opep de réduire sa production au quatrième trimestre de 2023 a fait l’effet d’une bombe et le pétrole est reparti à la hausse. De quoi ajouter à l’inquiétude ambiante, tant pour les entreprises que pour les consommateurs et de quoi expliquer aussi la nouvelle hausse des taux d’intérêt à long terme.

Coût des dettes

Le Covid et la guerre en Ukraine ont mis à mal les finances publiques de nombreux pays, qui se voient aujourd’hui contraints de débourser beaucoup plus d’argent qu’avant pour assurer le financement de ces dettes qui ont parfois explosé. Les états sont également confrontés à une difficulté supplémentaire puisque jusqu’il y a peu, les obligations d’État émises étaient facilement absorbées par la Banque centrale européenne, dans le cadre de sa politique accommodante post-Covid et post-choc énergétique. Aujourd’hui, l’heure étant à la réduction de la taille de leur bilan - comprenez la réduction des liquidités injectées dans les systèmes financiers -, il faut trouver d’autres acheteurs pour ce papier public. Et les investisseurs en veulent pour leur argent dans un monde inflationniste ; ce qui pousse les taux longs davantage à la hausse.

Il va falloir s’attaquer à ces problèmes de dettes publiques et de déficits trop élevés ; ce qui augure des jours compliqués dans de nombreux pays, où on va tenter de réduire les dépenses, remonter les impôts et donc dégrader encore un peu plus la confiance des agents économiques. Avenir compliqué !