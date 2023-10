Peut-on se fier aux prix littéraires ?

Compte tenu des efforts que les éditeurs consacrent à ce que leurs poulains soient primés, on ne peut douter qu’ils soient convaincus de l’intérêt, notamment économique, des prix.

Les prix peuvent influencer les ventes par au moins trois canaux. Premièrement, ils peuvent informer les lecteurs potentiels de l’existence d’un livre, notamment en raison de la couverture médiatique dont bénéficient les lauréats. Le deuxième canal est que les prix peuvent être un signal de la qualité des livres récompensés. Si les lecteurs croient en la capacité du jury à discerner des livres qui leur plairont, ils suivront son conseil. Troisièmement, il se peut que certains lecteurs cherchent à lire des livres qui soient lus par d’autres ou à ne pas passer à côté de ceux que tout le monde a lus. Dans ce cas, les prix peuvent être un mécanisme de coordination en signalant à chaque lecteur ce que les autres liront.

Estimer l’effet des prix sur les ventes est délicat. S’ils sont décernés à des livres dont les caractéristiques les prédestinent à un succès commercial, les prix seront corrélés au succès car ils le confirmeront ou le prédiront mais ils n’en seront pas la cause. Ce serait, par exemple, le cas si le jury du prix tendait à récompenser de futurs best-sellers, que ce soit par goût, pour des raisons de prestige ou par souci de préserver une réputation de faiseur de succès. Isoler l’effet de cause à effet des prix est donc un défi statistique.

À lire aussi

Mesurer l’effet du prix

Pour le relever, nous nous sommes concentrés sur le prix Goncourt, décerné depuis 1903 au "meilleur ouvrage d’imagination en prose" de l’année. Le prix est octroyé au livre présélectionné ayant reçu le plus grand nombre de voix lors du dernier tour du processus de sélection. Comme l’Académie Goncourt nous a donné accès à ses archives et aux votes confidentiels du jury de 1954 à 2018, nous avons pu appliquer une méthode statistique qui consiste fondamentalement à comparer les ventes des livres qui ont reçu le prix de justesse à celles des livres qui l’ont raté de justesse - c’est-à-dire : des livres qui, s’ils avaient reçu ne serait-ce qu’un vote supplémentaire par exemple, auraient remporté le prix. Cette méthode permet de mesurer l’effet du prix sur les ventes parce qu’on peut supposer que les livres primés de justesse et ceux qui ont raté le prix également de justesse sont en moyenne similaires. La seule différence a priori entre eux est donc que les premiers ont reçu le prix et pas les seconds. On compare donc les ventes de livres qui sont a priori comparables.

Nos estimations montrent que le Goncourt augmente les ventes d’environ 350 %, soit 260 000 exemplaires en moyenne. Elles montrent de plus que l’effet du Goncourt diminue avec les ventes antérieures des livres récompensés et devient même statistiquement nul pour les livres qui ont vendu le plus d’exemplaires avant de recevoir le prix et qui étaient donc déjà bien connus du public. Par ailleurs, le Goncourt augmente le nombre de critiques d’un livre sur le site Amazon.fr, ce qui stimule les ventes, quelle que soit la teneur de ces critiques. Il semble donc bien que le prix génère une effervescence qui permet aux lecteurs de se coordonner sur le livre récompensé.

À lire aussi

Des notes qui se dégradent

Mais le résultat le plus inattendu apparaît lorsqu’on applique la même méthode à l’évolution des opinions laissées par les utilisateurs d’Amazon. Paradoxalement, les notes qu’ils attribuent aux livres sous forme d’étoiles se dégradent après l’obtention du Goncourt. En utilisant un algorithme d’analyse de texte, nous avons également pu coder le ton des commentaires et, à nouveau, nous avons observé que les lecteurs adoptaient un ton plus négatif après l’obtention du Goncourt. En bref, les lecteurs qui lisent un livre après qu’il a obtenu le Goncourt sont moins satisfaits que ceux qui l’ont lu auparavant.

Une interprétation de ces résultats est que les lecteurs qui achètent le Goncourt ont des goûts différents de ceux du jury. Par conséquent, certains se retrouvent à lire un livre qui ne leur plaît pas et le brocardent sur le site. Sera-ce le cas encore cette année ? Réponse le 7 novembre.