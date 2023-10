Les dirigeants d’entreprise ne s’intéressent pas suffisamment aux conférences et autres événements alors qu’ils sont la cible

Cela bouge, et c’est bien nécessaire de sensibiliser nos citoyens et le tissu économique, aux divers enjeux des intelligences artificielles (IA) génératives, de la cybersécurité, de la transformation numérique. Certains événements font carton plein (surtout autour de l’IA, particulièrement à la mode) et c’est un plaisir de voir l’éveil ou le réveil que cela peut provoquer.

Pourtant, de temps à autre, on se retrouve dans un événement où tout semble parfait (intervenants, contenu, localisation…) et les entreprises, cibles de l’événement, ne sont pas au rendez-vous. L’excuse qui revient souvent, de la part des dirigeants d’entreprise, c’est : “Pas le temps ! J’ai trop le nez dans le guidon !”

Bien sûr, on sent là un léger aveu de culpabilité, qui appelle sans doute un demi-pardon. Cette excuse semble imparable : on sait que la vie de patron de PME est souvent faite d’impondérables, et nombre d’entre eux passent une part non négligeable de leur temps à “régler des incendies”…

Je compatis et je comprends. Je suis moi-même souvent aussi “le nez dans le guidon”. Cependant, la métaphore en comporte bien tous les dangers : à être courbé sur l’urgence du moment, on va manquer de perspective, on va confondre l’urgent et l’important. Surtout : à ne pas trouver le temps de lever le nez, pour aller, par exemple, à un événement cybersécurité, le patron de PME risque de se retrouver sous peu avec l’incendie d’une cyberattaque…

Levez le nez, par pitié, au moins une après-midi par semaine, et ayez une vision à plus long terme… Le rôle de dirigeant implique de lever le nez, pour regarder la route et… se diriger.