Les communes belges adoptent l'économie circulaire

L’économie circulaire offre une alternative à notre économie linéaire actuelle qui, d’une part, extrait beaucoup de matières premières de la nature et, d’autre part, génère énormément de déchets et de pollution. En conservant les produits et les matériaux le plus longtemps possible et en les réutilisant dans les meilleures conditions possibles, nous pouvons réduire considérablement notre impact sur l’environnement.

"Une mesure zéro"

Pour devenir le premier continent climatiquement neutre, l’Union européenne a d’ailleurs fait de l’économie circulaire une de ses priorités, et les gouvernements locaux jouent un rôle important dans sa mise en œuvre. Malgré cela, en Belgique, on en sait peu sur la mesure dans laquelle ces derniers sont déjà effectivement engagés dans l’économie circulaire. D’où la volonté de réaliser notre enquête auprès des 581 communes belges, afin de prendre "une mesure zéro". Plus de la moitié d’entre elles (54 %) y ont d’ailleurs pris part, ce qui nous a assuré une bonne représentativité.

Bien que seuls sept gouvernements locaux belges aient déjà signé la Circular Cities Declaration (une initiative européenne qui rassemble des gouvernements locaux engagés), il s'avère que près de 60 % des communes belges participant à l'enquête ont indiqué être engagées en faveur de l'économie circulaire. Ce sont surtout les grandes collectivités locales qui se sont déclarées engagées. Cependant, des questions supplémentaires ont révélé qu'il s'agissait souvent d'une mise en œuvre limitée à quelques projets ou à un objectif figurant dans leur plan stratégique transversal ou leur plan climat. Seuls quatre gouvernements locaux ont par ailleurs déclaré disposer d'une stratégie formalisée pour l'économie circulaire.

L’étude révèle qu’ils doivent encore faire face à un obstacle principal : le manque de ressources financières.

Améliorer la situation sociale

Les principales raisons qui motiveraient nos communes à s’engager dans l’économie circulaire sont la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux mais aussi l’amélioration de la situation sociale, comme l’emploi et l’égalité. L’étude montre que les gouvernements locaux misent principalement sur des solutions circulaires pour l’alimentation, l’eau et la construction, en mettant l’accent sur la production locale mais aussi la numérisation. Toutefois, l’étude révèle qu’ils doivent encore faire face à un obstacle principal : le manque de ressources financières.

L’étude a également révélé que, pour les gouvernements locaux wallons, les entreprises sont la partie prenante la plus importante pour la mise en œuvre de l’économie circulaire tandis qu’en Flandre, il s’agit d’abord des citoyens. Globalement, il est important d’impliquer toutes les parties prenantes du territoire pour parvenir à des solutions efficaces.

Enfin, l’analyse des résultats permet d’affirmer que les gouvernements locaux belges sont conscients qu’ils doivent donner le bon exemple pour gagner en crédibilité et convaincre d’autres parties prenantes, en achetant, par exemple, eux-mêmes, de manière circulaire ou en appliquant les principes circulaires à leur propre patrimoine. Il est clair que l’économie circulaire a déjà fait son chemin dans de nombreuses villes et communes mais il est nécessaire de les soutenir davantage dans leurs démarches de transition vers l’économie circulaire.