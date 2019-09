À moins de deux mois de l’élection présidentielle, annoncée pour le 27 octobre prochain, le gouvernement argentin du président libéral Mauricio Macri impose, depuis dimanche, un contrôle des changes aux entreprises et aux particuliers, dans l’espoir de freiner la fuite des capitaux, effrayés par la perspective d’un retour du "kirchnérisme" - la politique économique non orthodoxe qu’avaient suivie les présidents péronistes Nestor Kirchner (2003-2007) puis sa veuve Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015).