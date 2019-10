Décideurs & chroniqueurs Ce que révèlent les tensions à la tête de l'Union wallonne des entreprises Contribution de Cédric Chevalier

Sir Nicholas Stern, Professeur d'économie à la prestigieuse London School of Economics, est l'auteur du fameux "Rapport Stern" sur le climat, publié en 2006, qui a démontré qu'il était moins coûteux d'agir le plus tôt possible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que d'attendre et agir plus tard. On aimerait que le monde politique et économique ait lu ce rapport. (...)