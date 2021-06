À l’approche de l’été, on nous annonce une forme de "sortie du tunnel" post-Covid : l’horeca rouvre, le télétravail n’est plus une obligation, les loisirs et voyages reprennent… On ne sait pas encore si ça nous vaudra une "4e vague" à la fin de l’été, mais en attendant, beaucoup de choses semblent reprendre vie. Et ça fait du bien.

Avant tout, il s’agit de veiller aux personnes : que l’on soit fondateur ou collaborateur d’entreprise, le tunnel de réunions en téléconférences Zoom ou Teams (auquel a ressemblé notre vie professionnelle depuis de très longs mois) a certainement eu une influence sur la qualité de nos relations, de notre humeur, du plaisir de travailler.

Même si certains prétendent que les contraintes Covid ne les ont pas trop affectés, voire qu’ils ont apprécié les avantages du télétravail (plus d’embouteillages, etc.), on ne peut pas négliger le drain énergétique (avoué ou caché) que cela aura eu sur à peu près tout le monde.

Dans tous les cas, il est nécessaire de prendre le temps de se "regonfler", de "ré-irriguer" nos sens, nos relations, nos relations qui font sens. On a l’intuition que ça ne sera pas instantané et qu’il y a beaucoup de qualité de vie, de relationnel à récupérer, au fil des mois à venir.

On voit d’ailleurs fleurir, de-ci de-là, des invitations à la résilience.

Ce terme, popularisé en psychologie par Boris Cyrulnik, trouve son origine dans le vocabulaire des ingénieurs : il désigne la capacité qu’a, par exemple, une poutre à reprendre sa forme initiale après une déformation.

Il est légitime et sain d’y aspirer, bien entendu, mais n’avons-nous pas une fantastique opportunité de nous demander : "Faut-il reprendre sa forme initiale… ou bien se re-déployer dans une nouvelle forme, plus adaptée à la nouvelle réalité post-Covid ?"

C'est une question pertinente, tant au niveau individuel qu’au niveau de l’entreprise. Y répondre demande un regard aigu, sans concessions, mais bienveillant, sur soi-même et sur le monde autour de nous. L’été qui arrive est un bon moment pour une telle introspection.