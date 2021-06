Les entrepreneurs ambitieux se demandent souvent comment convaincre un VC (

) ou

d’investir dans leur projet. Chacun va mettre en avant sa start-up, en insistant sur des points, selon sa personnalité.

Trop nombreux sont ceux qui essaient de convaincre que c’est une bonne idée, parce-que personne ne l’a encore eue. D’autres viennent avec une approche très cartésienne : un plan qui couvre tous les chapitres recommandés, un modèle financier bien carré. Mais c’est oublier que l’accueil par le marché n’est pas quelque chose de complètement rationnel ou de prévisible.

Dans mes contacts avec de grands VC, à la recherche de la prochaine licorne, je vois de plus en plus surnager deux ou trois critères. Tout d’abord, quelle est la taille de l’opportunité ? Certains ont l’impression qu’un marché potentiel de 100 millions d’euros est un gros marché. Mais pour certains VCs, un marché est "correct" à 1 milliard d'euros, et significatif à 10 milliards d'euros.

La taille de l’opportunité

À noter que l’intérêt se porte sur la taille de l’opportunité, et non du marché proprement dit. Lors du lancement de AirBnB, le marché était quasi inexistant… Mais l’opportunité était déjà présente de façon latente. Les meilleures "graines de licornes" se trouvent chez ces start-up qui définissent leur propre catégorie. À nouveau, des AirBnB et Uber viennent à l’esprit, qui ont fait émerger le concept de sharing economy , inexistant avant eux.

Une fois convaincu de la taille de l’opportunité, le VC va se demander : "Is it the right team ? ". Est-ce que l’équipe que j’ai devant moi est la bonne, pour s’attaquer à ce marché ? Qu’ont-ils démontré ? Individuellement, dans leurs carrières précédentes. Et surtout collectivement, en tant qu’équipe dans la start-up : ont-ils construit un produit qui s’impose, qui atteint le sacro-saint product-market fit , mesurable par la traction ?

Une opportunité énorme, chassée par une équipe qui exécute : voilà, capturé très simplement, ce que recherchent les chasseurs de licornes.