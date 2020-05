Une chronique signée Stéphanie Heng Politologue franco-belge et spécialiste en communication

Plusieurs de mes cartes blanches ces dernières années mettaient déjà en exergue les défis de la Défense belge et les difficultés à attirer du personnel. La Défense multiplie actuellement les initiatives (campagnes publicitaires, entre autres) pour se positionner sur le marché de l’emploi et recruter. Force est de constater que la situation est aujourd’hui plus que problématique.

Une armée vieillissante

Avec près de 10.000 militaires amenés à quitter l’organisation dans les cinq prochaines années pour partir à la retraite, la question du recrutement apparaît aujourd’hui comme une priorité réelle, une urgence. La Défense recrute certes du personnel chaque année, et en particulier des jeunes, mais beaucoup d’entre eux quittent l’organisation après quelques années, quelques mois et parfois même quelques semaines ou quelques jours seulement. La Défense semble peiner à répondre à leurs attentes.

Des syndicats comme le SLFP-Défense tirent, à juste titre, la sonnette d’alarme depuis longtemps.

La nécessité de revaloriser le métier de militaire

Le métier de militaire est un métier spécifique. Un militaire n’est pas un fonctionnaire comme les autres : il effectue des prestations irrégulières et éprouvantes au service de la nation et avec le risque d’y perdre la vie.

La Défense travaille aujourd’hui sur de nombreuses initiatives en matière de gestion des ressources humaines (possibilité d’offrir des chèques repas, indemnité mensuelle pour l’utilisation du gsm, etc.). Mais bien plus est nécessaire pour améliorer sensiblement l’attractivité du métier de militaire. Il est plus que souhaitable de revaloriser le métier dans sa globalité. Cela comprend bien évidemment une augmentation salariale, la dernière revalorisation salariale réelle du personnel de la Défense datant d’il y a de nombreuses années. Mais cela passe aussi par la mise en place de perspectives de carrière concrètes (y compris en matière de promotion et de flexibilité dans les possibilités de changement de catégorie des militaires actifs) ainsi que la sécurité du statut.

Améliorer le statut des militaires

Hormis les officiers, qui bénéficient encore d’un contrat de carrière, tant les volontaires que les sous-officiers de la Défense sont désormais recrutés sous un statut à durée limitée. Cela signifie qu’après un maximum de 12 ans de carrière, ces militaires sont remis sur le marché de l’emploi. Ils ne disposent alors pas forcément de compétences à mettre en avant auprès d’autres employeurs, et en particulier du secteur privé.

Pour pouvoir recruter et garder son personnel, la Défense doit devenir plus compétitive et attrayante, non seulement offrir de vraies perspectives de carrière mais également améliorer le statut des militaires actifs. L’établissement d’une loi de programmation pour le personnel de la Défense, chiffrée à sa juste valeur et arrêtée dans un accord sectoriel prévoyant l’exécution et l’échelonnement de mesures concrètes dans le temps, pourrait apporter un début de solution.

L’auteur s’exprime à titre personnel.