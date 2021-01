Le mandat de M. Biden débute au milieu d'une profonde contraction économique et d'une pandémie sanitaire mondiale, dont les États-Unis paient le plus lourd tribut.

Biden comprend que la gestion du virus sera très importante pour le succès de son mandat et a donc annoncé qu'il vise la fourniture de 100 millions de vaccinations durant ses 100 premiers jours en poste.

La deuxième partie de la réponse sera la poursuite des mesures économiques prises par le gouvernement fédéral pour soutenir l'économie jusqu'à ce que la fin de la pandémie.

Ainsi, le nouveau gouvernement a proposé une enveloppe économique supplémentaire de 1 900 milliards de dollars pour aider au déploiement des vaccins, un soutien des autorités locales et un chèque de 1 400 dollars pour les particuliers.

Ce n'est que lorsque ces mesures rapides auront été mises en œuvre que le nouveau gouvernement pourra envisager de mettre en place certaines parties clés de son programme : la réduction des inégalités et la lutte contre le changement climatique.

Les perspectives de l'agenda démocrate se sont trouvées renforcées le 5 janvier dernier lorsque les démocrates ont remporté les deux tours de scrutin des élections dans l'État de Géorgie pour prendre le contrôle du Sénat américain sur une base de partage 50-50.

Cela signifie que les Démocrates contrôleront non seulement la présidence mais aussi les deux chambres du Congrès américain.

Cependant, leur marge de manœuvre dans les deux chambres est très réduite et peut être encore mise à mal si un seul démocrate prend une position plus conservatrice au sein du Sénat. Par conséquent, nous ne devons pas nous attendre à des changements radicaux. Toute nouvelle législation sera soigneusement réfléchie et équilibrée.

Quel est l'ordre du jour ?

M. Biden a fait campagne pour faire passer le taux d'imposition des sociétés de 21 % à 28 % et pour augmenter l'impôt sur le revenu des personnes qui gagnent plus de 400 000 dollars. Bien qu'il s'agisse d'une forte augmentation des taux d'imposition des sociétés, ceux-ci resteront inférieurs au taux de 35 % sous la présidence Obama. Les membres conservateurs du Congrès s'inquiètent déjà de l'augmentation du déficit américain, qui dépasse désormais les 27 000 milliards de dollars. Une augmentation de ces taux d'imposition montrera que la nouvelle équipe s'inquiète des énormes dettes que les États-Unis accumulent et qu'elle cible les secteurs comme les entreprises américaines et les riches qui ont été les moins touchés en 2020.

La poursuite des mesures de relance et l'augmentation constante du fardeau de la dette ont toutefois des répercussions plus larges sur l'inflation et les rendements du Trésor - une augmentation de ces deux facteurs pourrait entraîner un ralentissement de la reprise économique à long terme.

Le nouveau choix du secrétaire au Trésor sera très important. M. Biden a nommé Janet Yellen, l'ancienne présidente de la réserve fédérale. Administratrice très compétente et qualifiée, Mme Yellen jouera un rôle crucial en stimulant l'économie à court terme, mais en veillant à ce que ses perspectives à long terme ne soient pas entravées. Mme Yellen est connue pour soutenir le point de vue de M. Biden selon lequel les coûts d'emprunt bon marché sont une opportunité pour les dépenses publiques de stimuler l'économie. Cela contribuera à la mise en place d'un programme d'infrastructures dont le président Trump a parlé pendant ses quatre années de mandat, mais qu'il n'a pas pu réaliser. Cela permettra également de cibler les dépenses dans les secteurs "verts", notamment en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité - l'objectif étant de parvenir à une énergie décarbonée d'ici 2035 - et en modernisant quatre millions de bâtiments pour qu'ils répondent aux normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique.

La troisième partie du plan encouragera l'adoption de véhicules électriques, le gouvernement américain offrant des incitations fiscales pour remplacer les vieilles voitures et finançant également plus de 500 000 nouvelles stations de recharge pour les véhicules électriques.

Il semble y avoir un large consensus parmi les démocrates, et un petit nombre de républicains également, sur la lutte contre le changement climatique. Il pourrait donc s'agir d'un domaine clé et d'un héritage durable de la présidence Biden.

Les relations internationales se sont également détériorées au cours des quatre dernières années. Je ne m'attends pas à ce que les différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine prennent fin, mais il est probable que les États-Unis adopteront un ton beaucoup moins conflictuel, en particulier avec leurs alliés et les organismes internationaux tels que l'ONU, l'OMC et l'OTAN. Les questions internationales ne seront probablement pas en tête de l'agenda américain au cours des 100 premiers jours, mais le prochain sommet du G7 - accueilli par le Royaume-Uni en Cornouailles en juin 2021 - sera probablement la première grande visite internationale de M. Biden et représentera la première fois que les dirigeants internationaux se rencontrent depuis le début de la pandémie. Il sera important de montrer que les États-Unis s'engagent à nouveau aux côtés de leurs alliés dans les affaires internationales.

L'importance de s'affirmer

Les 100 premiers jours de prise de fonction sont importants car le nouveau président bénéficiera d'une période de lune de miel, mais cela donnera aussi le ton pour les quatre prochaines années.

C'est pourquoi il est important que Joe Biden agisse de manière décisive.

Lorsqu'une majorité d'Américains conviennent que le pays va dans la mauvaise direction, cela donne l'occasion à un nouveau président de donner une nouvelle direction au pays.

Avec Joe Biden, les États-Unis disposent désormais d'un dirigeant expérimenté qui a passé 47 ans à conclure des accords dans tous les domaines politiques.

Contrairement aux précédentes inaugurations, les attentes sont faibles. C'est un moment où des citoyens ordinaires peuvent devenir des leaders extraordinaires.

Good luck Mr President !