Une chronique signée par Dr Bert Flossbach, co-fondateur et membre du conseil d'administration de Flossbach von Storch AG.

Alors que la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus se dirige maintenant vers l'Europe, nous voudrions recommander une vertu qui a peut-être un peu passé de mode. C'est une question de patience. La persévérance et la tolérance sont nécessaires (plus que jamais) pendant une pandémie. Le virus de la corona restera avec nous et nous tiendra occupés au moins jusqu'à ce que des vaccins ou des médicaments efficaces soient disponibles en quantité suffisante et que toutes les restrictions économiques et sociales soient enfin levées. Mais même dans ce cas, il n'y aura pas de retour à l'ancienne normalité. Beaucoup de choses seront différentes de ce qu'elles étaient avant la crise.

L'évolution des habitudes de consommation, la flexibilité accrue du travail, la diminution des voyages d'affaires, les nouveaux concepts d'événements et de mobilité, l'extension des règles d'hygiène, mais aussi l'influence accrue des gouvernements, associée à l'augmentation de la dette et à un taux d'intérêt zéro permanent, sont des évolutions qui étaient déjà visibles dans certains cas avant la crise, mais qui progressent désormais à un rythme beaucoup plus rapide.

U, V, W, L ou J?

Le changement le plus évident que nous connaissons tous dans notre environnement de travail, de consommation et social est la tendance accélérée vers la numérisation. À cet égard, la question très controversée de savoir à quelle vitesse l'économie se redressera après la crise de corona et quelle lettre décrit le mieux le cours de la reprise n'a pas reçu de réponse suffisante. Bien entendu, pour de nombreuses personnes, entreprises et gouvernements, il est important de savoir si la tendance économique ressemble à un V ou à un U, c'est-à-dire si l'économie va rapidement revenir à son niveau d'avant la crise ou si elle va d'abord traverser une longue vallée de larmes.

Un W serait également concevable si une reprise rapide était suivie d'une deuxième vague d'infection avec des blocages de grande ampleur, ou - plus improbable - un L, dans lequel tous les programmes d'aide gouvernementaux et le soutien sans restriction des banques centrales ne seraient pas en mesure d'empêcher une récession prolongée.

La théorie des lettres en temps de pandémie

Ce que la vision de l'économie globale ou du produit intérieur brut occulte, ce sont les évolutions très divergentes qui se cachent sous la surface. Alors que certains secteurs souffrent durablement de la crise et que leur sort peut probablement être décrit au mieux par la lettre L, il existe d'autres secteurs dont les perspectives de croissance s'améliorent à long terme et pour lesquels un J serait l'analogie la plus appropriée.

Toutefois, le nombre d'emplois dans ces industries et entreprises est faible par rapport à leur valeur en bourse et à leur poids élevé dans les indices boursiers - et l'idée que quelques dizaines de sociétés technologiques et pharmaceutiques maintiennent l'économie mondiale en vie alors que le reste languit serait naïve. Après tout, leurs produits doivent être achetés par des personnes et des entreprises disposant de suffisamment d'argent. À cet égard, la tendance générale de l'économie et de l'emploi est également importante pour ces entreprises.

Le développement de l'économie dans son ensemble ne suivra pas la trajectoire en forme de V des marchés boursiers, mais correspondra plutôt à un U. Cela a également un impact direct sur les budgets nationaux et sur la dette, qui est encore augmentée par des programmes de relance économique et des plans d'aide coûteux, et qui ne peut être financée directement et indirectement que par les banques centrales.