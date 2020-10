Un texte signé Didier Van Caillie, professeur ordinaire et Marius Kamto, chercheur à HEC-École de gestion de l’Université de Liège

La crise économique consécutive à la crise sanitaire subie depuis 6 mois a ramené à l’avant-plan de l’agenda de nos entreprises la question de leur fiabilité, à savoir de leur capacité à délivrer à temps et à heure et avec le niveau de qualité attendu le bien ou le service qu’elles se sont engagées à livrer.

La réponse à cette question, encore rarement étudiée par la littérature scientifique, implique d’agir sur le renforcement de la fiabilité organisationnelle via deux leviers : le système de gestion organisationnel (levier de très court terme) et la culture de l’entreprise (levier de très long terme).

Le système de gestion mis en place par les entreprises qui se sont avérées fiables lors des dernières crises traversées se caractérise par des règles, des procédures, des pratiques organisationnelles et des outils de gestion extrêmement réactifs par rapport aux contraintes nouvelles et brutales imposées par une crise et par rapport aux exigences et attentes revues parfois soudainement par les clients de l’entreprise. Il se caractérise aussi par une agilité organisationnelle élevée et donc une capacité forte à réorganiser rapidement le travail en équipes et les modes de fonctionnement usuels de l’entreprise, tout particulièrement ceux de sa chaîne logistique. Les dimensions "temps" et "flexibilité" s’articulent ainsi particulièrement harmonieusement au sein des entreprises fiables.

Quant à leur culture d’entreprise, elle est caractérisée par des valeurs de sécurité, d’apprentissage permanent, de tolérance constructive par rapport à l’erreur individuelle et de travail collaboratif axé sur des projets porteurs de sens à tous les niveaux de l’entreprise.

Structure dirigeante

L’action sur le renforcement de la fiabilité organisationnelle n’est toutefois possible que si la structure dirigeante est à tout moment consciente des faiblesses de la structuration de sa chaîne de valeur, notamment logistique. À très court terme en effet, une défaillance de la chaîne de valeur logistique impactera inévitablement la performance de la chaîne de valeur globale de l’entreprise : à côté des traditionnels tableaux de bord financiers, l’entreprise fiable développe naturellement un tableau de suivi de sa chaîne logistique, mis à jour extrêmement fréquemment, et qui identifie rapidement et précisément quelles tâches et activités précises des processus d’approvisionnement, de production et de distribution sont mis en danger par un manque brutal de ressources techniques (matières premières, machines, flotte de véhicules…) ou humaines.

De ce diagnostic, naissent des actions réactives qui permettent d’adapter vite tâches et processus au contexte changeant, pour autant toutefois que l’entreprise se soit dotée d’un réel système d’anticipation concrétisé par des plans d’actions concrets à mettre en œuvre dès la détection par le système de surveillance de l’entreprise d’un événement inattendu ou indésirable dans son environnement proche (client, fournisseur, partenaire) ou élargi (environnement sanitaire, technologique, sociétal…).

Résilience

En termes d’ingénierie de la résilience, l’entreprise fiable est donc indissociable de la philosophie positive sous-jacente à l’approche Safety-II : l’entreprise fiable est celle qui met en place et améliore sans cesse un système intégré de gestion (fait de règles, de procédures et de pratiques quotidiennes) en constante adaptation à son environnement, qui anticipe l’erreur tout en l’acceptant et qui crée donc naturellement les conditions d’un fonctionnement continu, sans heurts majeurs. La conscience, l’acceptation et la capacité à piloter pro-activement le changement en est une conséquence immédiate.

En la matière, le Centre d’étude de la performance des entreprises et sa spin-off PhiAbility (HEC Uliège) ont développé au fil des ans divers outils de mesure du niveau de maturité du système de gestion de la fiabilité organisationnelle et de la culture qui le supporte.