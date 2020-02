Alors que la plupart des observateurs du système énergétiques insistent sur la nécessité de définitivement inscrire la Belgique dans une transition énergétique durable, le secteur des énergies renouvelables se demande si la Belgique sera en mesure de négocier adéquatement le virage énergétique essentiel de 2020.

Une chronique signée Michel Helbig de Balzac, président du Comité Stratégique d’EDORA (fédération des énergies renouvelables), et Fawaz Al Bitar, directeur Général d’EDORA

Les changements climatiques se font ressentir un peu partout : ça tempête en Europe pendant que ça a brûlé en Australie… mais quelle leçon nos décideurs en tirent-ils ? Accélèrent-ils la formation de leur gouvernement fédéral ? Pourtant, cette législature s’avère cruciale car la Belgique devra mettre en œuvre une politique énergétique qui réponde tant à l’impératif de sécurité d’approvisionnement qu’aux enjeux socio-économiques, climatiques et environnementaux.

Certaines réflexions économiques, telles que le "modèle Donut" de Kate Raworth, préconisent d’inscrire notre croissance économique dans les limites de notre patrimoine écologique limité, sous peine de mettre notre planète gravement en péril. Il convient en outre de baser cette approche sur les fondements sociaux et culturels de notre société. Repenser la mobilité des biens et des personnes, favoriser les circuits courts et rendre notre économie plus circulaire doivent ainsi figurer parmi les priorités.

Vers un système énergétique de plus en plus flexible

Après les engagements des différents partis politiques en faveur d’objectifs climatiques et de consommation d’énergies renouvelables plus ambitieux, vont-ils maintenant parvenir à s’entendre sur une approche cohérente, indispensable au développement d’un système énergétique de plus en plus durable, sobre, flexible et décentralisé ?

Le développement des réseaux locaux d’énergie, basés sur l’autoconsommation et le stockage collectifs, devrait permettre de mieux valoriser le potentiel des énergies renouvelables décentralisées. Cette approche devra être couplée à des dispositifs incitatifs visant à activer davantage la flexibilité de la demande tant industrielle que tertiaire ou résidentielle. La mise en place de mécanismes de marché et de signaux économiques adéquats amènera tout un chacun à consommer de préférence aux moments où les énergies renouvelables et durables sont les plus disponibles. De tels déplacements de consommation et la mise en place de dispositifs de stockage seraient de nature à réduire voire à éviter la construction de nouvelles centrales à gaz qui ne seraient en tout état de cause destinées qu’à fonctionner un nombre d’heures très limité par an.

Vers une politique énergétique claire et ambitieuse

Il est temps qu’un gouvernement fédéral de plein exercice assure une sécurité d’investissement suffisante au secteur de la transition énergétique en fixant une fois pour toute l’échéancier de sortie du nucléaire assorti d’une politique de remplacement claire des unités "décommissionnées". Cette politique devra reposer sur une optimisation des outils de flexibilité du système afin d’éviter de s’enfermer dans un système énergétique non durable mais également sur des mesures de nature à accélérer le développement des filières renouvelables.

L’accélération du déploiement éolien offshore durant cette décennie est essentiel. Il est également capital que le future Gouvernement entende l’appel du secteur éolien onshore, de l’Union wallonne des entreprises et du secteur immobilier et de la construction, afin de réduire les délais des recours au Conseil d’Etat contre les permis octroyés. Des arbitrages devront également être trouvés afin de libérer certaines contraintes militaires ou aéronautiques civiles à l’égard des éoliennes afin qu’un juste équilibre soit trouvé entre les enjeux énergétiques, climatiques et de sécurité aérienne de notre pays.

Vers un "coût vérité" pour chaque technologie

Le fonctionnement actuel du marché, avec diverses formes de subsidiation directe ou indirecte des énergies fossiles, ne permet pas à la majorité des technologies durables et renouvelables d’être naturellement compétitives, notamment en raison de la prise en compte incomplète des coûts environnementaux et sanitaires qui en résulte. L’introduction progressive d’une tarification carbone, dans le cadre d’un "tax shift" environnemental, constituerait une partie de la solution, en récompensant mieux les comportements vertueux pour la collectivité et en pénalisant les comportements néfastes.

Un gouvernement de plein exercice aurait les moyens de poser enfin le cadre et les jalons d’une stratégie énergétique plus durable et plus efficace réfléchie avec les différentes régions du pays, répondant aux enjeux écologiques et sociaux, ciments de notre société. En économie comme en énergie, des choix stratégiques judicieux n’ont jamais appauvri une collectivité.