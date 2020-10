S’il existe un point commun entre le secret professionnel de l’avocat fiscaliste et les plages de nos vacances, c’est assurément la lente et irrésistible érosion que tous subissent. À l’instar des plages, le maintien du secret professionnel de l’avocat fiscaliste recule en effet chaque jour un petit peu plus face aux vagues de textes législatifs toujours plus contraignants. Cela au nom de la lutte légitime contre la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux et l’érosion de la base imposable. Les mauvaises langues diront que ces objectifs ont bon dos et qu’il s’agirait en réalité de reporter sur les avocats les missions incombant normalement aux autorités judiciaires et fiscales.

Toujours est-il que le temps où le secret professionnel de l’avocat fiscaliste était absolu est désormais bel et bien révolu. Des directives européennes adoptées ces dernières années en attestent. Parmi celles-ci, l’on retiendra particulièrement la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, qui a été transposée dans le droit belge par une loi du 20 décembre 2019. Il y est prévu une obligation essentiellement à la charge des professionnels agissant en tant qu’intermédiaire, donc pas seulement les avocats, de divulguer à l’administration fiscale les "dispositifs transfrontaliers agressifs" qu’ils ont conçus, commercialisés, organisés ou mis en œuvre. Plus précisément, il leur incombe de divulguer les dispositifs fiscaux standardisés (au travers d’un rapport trimestriel auprès de l’administration fiscale) par opposition aux montages "sur mesure" qui sont conçus pour un client en particulier.

Chacun son rôle !

Sans entrer ici dans le détail de cette loi et sans évoquer l’insécurité juridique que génère la distinction entre la notion de dispositif standardisé et celle de dispositif sur mesure, l’on ne peut que regretter cette dérive tendant à faire notamment des avocats fiscalistes des agents collaborateurs de l’État. Chacun son rôle ! Une telle obligation de divulgation pose évidemment question dès lors qu’elle s’applique aux professions qui sont tenues par le secret professionnel d’autant que, faut-il le préciser, un dispositif transfrontalier agressif, même standardisé, n’est pas nécessairement illégal. Ce coup de canif au droit que constitue le secret professionnel de l’avocat n’est pourtant qu’une suite au phénomène d’érosion déjà entamé il y a quelques années.

Rappelons, en effet, par exemple, que la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017, qui a transposé la Directive (EU) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, mettait déjà à charge des avocats et des autres entités soumises à la loi anti-blanchiment l’obligation de déclarer à la Cellule de traitement des informations financières (ci-après : la Ctif) toutes transactions dont ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées notamment au blanchiment de capitaux. Noble cause sans nul doute ayant justifié apparemment l’entaille au principe de confiance absolue entre l’avocat et son client.

Un motif impérieux d’intérêt général

Il est donc heureux que les autorités ordinales aient réagi. Elles viennent ainsi d’obtenir une décision favorable dans le cadre d’une action introduite devant la Cour constitutionnelle. Il s’agissait de contester la constitutionnalité de la disposition de la loi anti-blanchiment précitée instaurant l’obligation de divulgation à la Ctif en ce que cette disposition prévoit le maintien de cette obligation y compris lorsque le client a finalement décidé de ne pas exécuter l’opération illégale envisagée. Rappelant que la règle du secret professionnel de l’avocat ne doit céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d’intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée, la Cour a jugé qu’il n’y a pas matière à communiquer les informations à la Ctif et que rien ne s’oppose à ce que la relation de confiance entre l’avocat et son client soit maintenue lorsqu’il est constaté que l’avocat, par ses conseils, a persuadé son client de renoncer à exécuter une opération illégale (Arrêt n° 114/2020 du 24 septembre 2020).

En guise de conclusion, rappelons l’enseignement de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le secret professionnel, même s’il n’est pas intangible, constitue "l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique." (CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c/France). Puisse notre législateur s’en rappeler !