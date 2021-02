L'industrie automobile européenne est sur la voie de la neutralité climatique. Selon le Green Deal, le CO2 provenant des transports ne devrait plus être un problème d'ici 2050. Avec les 2,7 millions d'employés directs de notre industrie en Europe, nous travaillons à une transformation très ambitieuse, qui s'accompagne de grands progrès et défis dans les domaines de la numérisation, de la sécurité routière et de la politique commerciale.

Après tout, nous considérons la protection du climat comme bien plus qu'un impératif écologique. Ce qui est en jeu ici, c'est l'avenir économique de l'Europe. Nous sommes dans une course pour développer les prochaines percées en matière d'innovation, avec des technologies et des produits de pointe qui permettent de poursuivre la croissance tout en minimisant l'impact sur la nature et le climat. La Chine s'efforce délibérément d'acquérir un avantage concurrentiel dans le domaine des technologies durables. Aux États-Unis, la nouvelle administration prévoit de convertir l'ensemble du parc automobile du gouvernement en véhicules électriques. L'UE et ses États membres doivent également envoyer un signal fort indiquant que le Green Deal doit être pris au sérieux.

Ils doivent le montrer, par exemple, en passant à des véhicules électrifiés dans leurs flottes gouvernementales. Les voitures entièrement électriques, les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à pile à combustible nécessaires à cette fin sont déjà disponibles.

À cette fin, il est essentiel de veiller à ce que les véhicules électrifiés aient accès à un réseau d'infrastructures de recharge suffisamment développé. Elle couvre trois domaines : les points de recharge publics, les points de recharge privés nécessaires à la maison et les points de recharge sur le lieu de travail. Cela nécessite un effort paneuropéen avec des objectifs contraignants et mesurables. Les programmes communautaires existants et les nouvelles initiatives doivent être consolidés de toute urgence pour financer et soutenir cette tâche gigantesque.

Une étude récente de la société de conseil PwC Strategy& identifie l'Europe comme un "moteur de l'électromobilité" au niveau mondial. Une grande partie des 60 milliards d'euros que l'industrie automobile européenne investit chaque année dans la R&D est consacrée aux technologies de propulsion alternatives. Ces investissements initiaux sont maintenant visibles sur le marché. Les véhicules électriques sont déjà disponibles dans presque tous les segments et la demande évolue très positivement. Un acheteur de voiture neuve sur dix en Europe l'année dernière a choisi un véhicule à propulsion électrique.

Au total, environ trois fois plus de véhicules tout électriques seront vendus en Europe d'ici 2020 qu'aux États-Unis. De plus, la majorité de ces modèles sont produits en Europe. Les véhicules électriques représentent également un pourcentage plus important des ventes totales qu'en Chine.

Cependant, ceux qui achètent une voiture électrique dépendent d'une infrastructure de recharge fiable - à la maison, au travail et sur la route. Selon la Commission européenne, au moins trois millions de points de recharge pour les voitures publiques sont nécessaires d'ici 2029 - dont un million d'ici 2024 - pour atteindre les objectifs de CO2 pour les voitures particulières et les camionnettes convenus en 2019. C'est la seule façon de garantir un accès suffisant aux 30 millions de véhicules électriques minimum que nous attendons sur les routes européennes d'ici 2030 avec les objectifs actuels.

Cependant, le problème des infrastructures reste totalement irrésolu. Pourtant, la Commission européenne envisage de resserrer les objectifs concernant le parc de voitures particulières entre 2021 et 2030, de -37,5 % à -50 %, alors que le Green Deal vise à réduire les émissions totales de CO2 de 55 % entre 1990 et 2030.

Je considère un "accord" comme une entente, avec des droits et des obligations pour toutes les parties : un accord avec des objectifs qui doivent être réalisables et que tout le monde approuve, et qui exige également un engagement contraignant de toutes les parties à mettre en œuvre les dispositions convenues.

Dans le cas du Green Deal, cela signifie que toute discussion sur les objectifs de CO2 pour les véhicules doit inclure des objectifs contraignants exigeant des gouvernements des États membres qu'ils mettent en place une infrastructure de tarification normalisée accessible aux clients dans toute l'Europe.

Des mesures d'incitation ciblées dans les différents États membres sont également nécessaires. Ce n'est pas parce que l'industrie a soudainement pris goût à une réglementation supplémentaire, mais parce que, au rythme où il va, le Green Deal pourrait sinon rapidement dégénérer en un engagement unilatéral qui le rendrait inefficace. Tout comme dans une démocratie, ce sont les électeurs qui décident, dans une économie de marché, c'est le client qui décide. Un client qui ne peut pas recharger sa voiture n'achètera pas de voiture électrique. Dans une telle situation, l'Europe perdrait facilement son avance actuelle en matière d'électromobilité.

L'électromobilité redéfinit les règles du jeu pour toutes les parties concernées. Le succès n'est pas seulement une question d'offre et de demande, mais dépend avant tout de la mise en place d'une infrastructure adéquate. Si nous exploitons pleinement notre potentiel en Europe, nous pouvons devenir un leader mondial de la mobilité durable. Cela nécessitera un effort concerté de notre part à tous.

Cet article a été publié mardi matin dans le journal allemand Handelsblatt.