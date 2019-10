Décideurs & chroniqueursEdito Le rail mérite mieux que des querelles de chapelles François Mathieu

Ce serait si facile de tirer à boulets rouges sur Infrabel et la SNCB, lorsqu’on examine de près les chiffres - catastrophiques - de la ponctualité en heures de pointe. C’est d’autant plus facile que les deux entreprises se tirent continuellement dans les pattes et se renvoient la patate chaude dès qu’elles le peuvent. C’est d’autant plus injuste que sur le terrain, les travailleurs du rail, souvent passionnés et interpellés par les râleries - légitimes - des usagers, font du mieux qu’ils peuvent, avec les moyens du bord.