Il faut financer les programmes d'aide à la couronne d'un milliard de dollars des gouvernements. Cela ne peut se faire qu'avec de nouvelles obligations d'État - et avec le soutien amical des banques centrales, déclare Bert Flossbach.

La pandémie de corona n'est pas seulement une crise sanitaire. L'effondrement économique massif doit être amorti par des programmes d'aide gouvernementaux, qui devraient dépasser une valeur de cinq billions de dollars US dans le monde. Dans la zone euro, les plafonds d'endettement des États ne s'appliquent plus de facto. Un niveau élevé de nouvelle dette pour lutter contre les conséquences de la couronne est désormais considéré comme un impératif budgétaire, et le financement ne dépend plus de la capacité d'absorption des marchés des capitaux, mais fait partie intégrante de la nouvelle politique de la banque centrale sans alternative.

Les déficits budgétaires attendus cette année dépasseront toutes les dimensions historiques. Ils poussent la dette publique à des niveaux records dans le monde entier. Pour les États-Unis, le FMI s'attend à ce que le ratio de la dette nationale passe de 109 % du produit intérieur brut à 141 % cette année. En revanche, la situation dans la zone euro, où le ratio de la dette nationale passe de 84 à 105 %, semble encore modérée à première vue. Cependant, l'écart est important : L'Italie, la troisième économie de la zone euro, devra supporter une montagne de dettes qui atteindra probablement 166 % du PIB à la fin de l'année 2020. À titre de comparaison, la Banque nationale de Belgique calcule avec un taux d'endettement de 118 % du PIB en Belgique. En Allemagne, la dette publique devrait augmenter d'environ 17 points de pourcentage pour atteindre 77 %, un niveau relativement faible, mais qui pourrait encore augmenter dans les années à venir en raison de l'évolution démographique et du déclin de la compétitivité de l'Allemagne.

Le Japon, champion de la dette

Il y a plus de vingt ans, le Japon s'est engagé sur la voie d'une nouvelle dimension de la dette. Le fait qu'il puisse vivre assez bien avec sa montagne de dettes a une raison simple : le coupon d'intérêt moyen de toutes les obligations d'État japonaises en circulation n'était que de 0,8 % à la fin du premier semestre de l'année et devrait encore baisser dans les années à venir. La charge d'intérêt réelle pour le gouvernement est encore plus faible, puisque la Banque du Japon détient environ la moitié des obligations d'État et remet ses revenus d'intérêt au gouvernement.

La situation ne semble pas aussi favorable pour les pays de la zone euro. La dette publique de l'Italie avait un coupon moyen de 2,5 % à la fin du deuxième trimestre, alors qu'en Allemagne, il était de 1,4 % à cette époque. En tant que sauveur de dernier recours, la BCE contribuera à réduire davantage la charge d'intérêts des États de l'UE très endettés grâce à des programmes d'achat d'obligations et à des taux d'intérêt zéro et moins.

La Réserve fédérale américaine fait également un "all in". Après avoir mis trois mois, pendant la crise financière, à réduire le taux des fonds fédéraux de deux à zéro pour cent, il n'a fallu que deux semaines cette fois-ci. Par la suite, le président de la Fed, Jerome Powell, a annoncé un programme d'achat illimité de titres, qui a non seulement fait monter les prix des obligations d'État et des titres adossés à des créances hypothécaires directement touchés, mais a également stimulé les marchés boursiers.

Les achats d'obligations ont déjà entraîné une augmentation massive du total des bilans des banques centrales, qui se poursuivra dans les prochains mois. Rien qu'au cours des six derniers mois, le total du bilan de la Réserve fédérale américaine a augmenté de 2.800 milliards de dollars US pour atteindre 7.000 milliards de dollars US à la fin du mois d'août, et celui de la BCE est passé de 4.700 milliards d'euros à 6.400 milliards d'euros. La croissance est donc plusieurs fois supérieure à celle de la crise financière de 2008/2009.

Même avant la crise de Corona, une sortie de la politique monétaire ultra-libre était difficilement envisageable. Elle l'est encore moins avec la hausse spectaculaire des ratios de la dette publique. Sans le "all in" de la politique monétaire et budgétaire, la stabilité du système financier serait menacée, et avec elle la stabilité de la valeur monétaire.

Y a-t-il une menace d'inflation ?

Les banques centrales sont dans l'embarras. Le "cold turn-off", c'est-à-dire la sortie d'une politique monétaire ultra-libre, n'est plus possible sans ruiner l'État. Le niveau élevé de la dette publique est donc devenu un problème pour les banques centrales et leur crédibilité, ce qui, à long terme, peut également entraîner une perte de confiance dans le système monétaire. L'expérience montre que cela nécessite une inflation. Ce n'est que lorsque les gens réaliseront que la valeur de leurs économies fond comme du beurre au soleil qu'ils perdront confiance dans l'argent. Cependant, l'inflation ne semble pas être en vue pour le moment : au contraire, la crise de Corona s'est avérée être un frein à l'inflation pour le moment. Attendons de voir si cela va continuer dans les années à venir.