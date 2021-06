Et si la prochaine étape du business digital voyait disparaître le consommateur de l’équation historique du commerce, basée sur la capacité des marques à lui proposer les produits dont il a besoin ? Si le processus d’achat est complètement automatisé, comment garder le contact avec les clients et continuer à exister ?

Les technologies numériques ont transformé la relation des clients avec les marques, celles-ci leur proposant une expérience d’achat toujours plus interactive et personnalisée. C’est ce que le consultant Gartner qualifie de Commerce That Comes To You : une proposition commerciale activée de manière presque automatique, notamment grâce à l’intelligence artificielle (IA) qui devient l’orchestrateur à 360° des interactions avec le client, virtuelles, mais aussi physiques, au travers de l’Internet des objets.

Pour les marques, cela semble être le Graal ultime : contrôler la relation avec le client en anticipant ses besoins pour lui proposer le produit idéal.

Mais la prochaine étape pourrait voir les marques elles-mêmes "désintermédiées" par cette automatisation. C’est ce qu’envisage le futurologue Steven Van Belleghem dans son livre The Offer You Can’t Refuse . Le postulat est simple : l’automatisation des achats va à terme faire disparaître les marques derrière les interfaces numériques intelligentes.

Des besoins automatisés…

L’automatisation fonctionne idéalement dans le contexte d’actions répétitives et de données abondantes, comme on l’a vu dans le secteur de l’industrie. Il en ira de même avec le commerce. Par exemple, les habitudes alimentaires permettent d’identifier les produits que l’on consomme et à quel rythme. De même, les rentrées scolaires sont synonymes de produits achetés de manière récurrente durant une période précise. Sur base de tels schémas, des algorithmes peuvent se substituer au consommateur dont les besoins "conscients" sont automatiquement satisfaits.

… aux désirs automatisés

En ce qui concerne les achats "impulsifs", cela semble différent. Nous pouvons en effet soudainement décider d’acheter une paire de baskets, alors que nos armoires en regorgent, ou de craquer pour un fast-food alors que nous suivons un régime alimentaire depuis des semaines.

De prime abord, ces désirs spontanés sont impossibles à prévoir et donc à automatiser. Pourtant, nous sommes plus prévisibles que nous le pensons. Nos comportements, combinés à notre contexte de vie, fournissent sans doute suffisamment de données pour que nos désirs spontanés puissent aussi être modélisés et automatisés. Vous terminez une journée stressante, votre montre connectée détecte cet état, transformant ce stress en données. Combinées à celles relatives à vos achats passés, vos influenceurs préférés ou vos goûts personnels, elles déclenchent une proposition d’achat pour satisfaire un désir que vous croyez spontané, mais qui devient automatisé.

Tout ce processus se déroule "derrière" les nouvelles interfaces intelligentes des plateformes numériques. Les marques sont dès lors exclues d’une relation complètement digitale entre des algorithmes qui choisissent les produits et le consommateur qui les reçoit, sans en avoir réellement exprimé le besoin ou le désir.

Marque "As A Service"

Dans ce contexte, les marques doivent redéfinir leur rôle au sein d’écosystèmes numériques dont elles seront des acteurs parmi d’autres, sans contrôle sur la chaîne de valeur dans laquelle s’intègre leur offre commerciale.

Elles vont devoir se présenter As A Service , en proposant à leurs clients un nouveau modèle de relation basé sur l’accompagnement, le partage de valeurs et le partenariat. Son succès dépendra de leur capacité à proposer des services fonctionnels très performants, sans friction, avec un lien émotionnel très fort pour le consommateur, mais aussi une approche éthique irréprochable.