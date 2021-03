Lettre ouverte de 16 dirigeants belges: "Entreprenons en toute sécurité, plutôt que de rester immobile en toute sécurité" Décideurs & chroniqueurs La Libre Dans une lettre ouverte, les CEO de 16 entreprises belges demandent aux autorités qu’au terme du comité de concertation du 26 mars, un feu vert sans ambiguïté soit donné à la réouverture du secteur de la restauration le 1er mai au plus tard. En outre, ils réclament l’abandon de l’approche “tout ou rien” et la prise en compte d’un plan d’ouverture progressive à partir du 1er avril.



© BELGA