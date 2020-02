LIBRE ECO WEEK-END | Le dossier

Il y a un an de cela, Elon Musk, le patron du constructeur américain de véhicules électriques Tesla, était accablé de critiques.

Son attitude provocatrice tranchant dans le monde confortable de l’automobile, beaucoup voyaient en lui un aventurier, un trublion voué à faire couler son entreprise face aux géants traditionnels du secteur.

Contrairement à ce que pensaient ses détracteurs, le modèle Tesla vient de faire la preuve de sa viabilité en alignant deux trimestres bénéficiaires consécutifs et une augmentation considérable des ventes dans le monde. Et le voilà en mesure de diffuser ses modèles en Chine, au départ d’une usine ultramoderne construite en moins de 10 mois à Shanghai.

Comme l’aurait expliqué Mark Twain, "il ne savait pas que c’était impossible, alors il l’a fait."Comme l’entreprise de l’entrepreneur récidiviste n’est pas lestée d’un passif historique à l’image des constructeurs traditionnels, elle a pris des années d’avance sur ces derniers.

Et, à son échelle, le Petit Poucet de l’automobile exerce sur le marché une pression intense. Aidée par des normes environnementales de plus en plus strictes, en Europe comme en Chine, Tesla est à la pointe de son secteur, capable de financer une croissance débridée.

La tendance à long terme ? Le Royaume-Uni vient d’annoncer que les voitures thermiques et les hybrides seront bannies de son marché dès 2035…

À moins d’une hypothétique disruption technologique majeure, l’avenir de la mobilité est bien électrique. Le patron du groupe Volkswagen, Herbert Diess, l’a bien compris, qui met le paquet sur l’électrification de sa gamme. Ce dernier a expliqué à ses troupes l’urgence extrême de la mutation en cours, au risque de plans drastiques de réduction des coûts, sous peine de voir l’entreprise connaître un destin comparable à celui de Nokia à l’aube de l’ère de l’iPhone d’Apple.

Pour Herbert Diess, l’ère des constructeurs traditionnels est révolue. De quoi faire frissonner les quelque 640 000 employés du groupe. Et ceux de tout un secteur.