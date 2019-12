Ce mardi, dans le cadre prestigieux du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, la revue Lobby remettait ses prix à différentes personnalités. Le jury a retenu Eddy Merckx comme étant le leader qui a marqué la société belge francophone durant cette année.

Par ailleurs, c’est la nouvelle CEO du groupe Solvay, Ilham Kadri, qui est le Leader économique de l’Année. Marc Filipson, de la librairie Filigranes, est le Leader bruxellois de l’Année. Dans la catégorie "Patrimoine culturel bruxellois", c’est la danse qui est à l’honneur avec Michèle Anne De Mey.

A travers ces prix, Lobby souhaite "valoriser les leaders d’opinion c’est-à-dire celles et ceux qui portent des messages à la société. Il s’agit ici de communication à travers tous les médias belges francophones : radios, télévisions, presse écrite, internet, réseaux sociaux…", indique la revue.

Le jury s’est réuni le vendredi 8 novembre. Il s’est attelé à désigner 4 podiums : leader (tous secteurs confondus), leader économique, leader bruxellois et leader "Patrimoine culturel bruxellois". Les 3 podiums déterminés par la rédaction de Lobby et ses partenaires (La Libre Belgique et Paris Match) sont le buzz de l’année (les danseuses Jeny Bonsenge et Anae), le leader Béwé (Anne Querinjean du Musée L), ainsi que le Prix Paris-Bruxelles (Philippe Peyrat, Fondation Engie).

Voici le palmarès

Leader de l’Année

1. Eddy Merckx (Tour de France)

2. Michel Barnier (Union européenne)

3. Sophie Wilmès (Première Ministre)

Leader économique de l’Année

1. Ilham Kadri (Solvay)

2. Laurent Hublet (BeCentral)

3. Jacques Crahay (Cosucra/UWE)

Leader bruxellois de l’Année (Prix Club Grand Place)

1. Marc Filipson (Librairie Filigranes)

2. Patrick Bontinck (Visit.Brussels)

3. Jean-Jacques Deleeuw (BX1)

Prix du Patrimoine culturel bruxellois

1. Michèle Anne De Mey (Chorégraphe)

2. Ingrid De Meûter (Musées Royaux des Beaux-Arts)

3. Claire Leblanc (Musée d’Ixelles)

Prix Paris-Bruxelles (Personnalité franco-belge de l’Année)

1. Philippe Peyrat (Fondation Engie)

2. Virginie Taittinger (Champagne)

3. Roland Gillet (Université)

Leader Béwé de l’Année :

1. Anne Querinjean (Musée L/Louvain-la-Neuve)

2. Arold Bourgeois (Resto Little Paris/Waterloo)

3. Salvatore Curaba (Société EASI/Nivelles)

Buzz de l’Année

1. Jeny Bonsenge et Anae (Danse)

2. Kody (Humoriste)

3. Laura Laune (Humoriste)