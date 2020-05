Une chronique signée Ken Fisher, président et directeur de Fisher Investments Europe.



Le rebond du marché est-il réel ? En avril, les actions mondiales ont bondi de 11,1 %, leur plus fort gain mensuel depuis avril 2009, premier mois complet du dernier marché haussier. Les experts disent que cela ne durera pas et annoncent pour la plupart que le pire est à venir. Ils en veulent pour preuve la hausse beaucoup moins marquée du marché européen, liée aux valeurs décotées, ainsi que l’effondrement des statistiques économiques et le risque de deuxième vague de COVID-19. Ils ont peut-être raison. Les points les plus bas des marchés baissiers sont impossibles à identifier précisément en temps réel. Mais un investissement réussi nécessite d’accepter aussi les aspects négatifs des cycles de marché. Les gens doutent toujours de l'émergence de nouveaux marchés haussiers. C’est un sentiment que nous appelons le « pessimisme issu de l’incrédulité », et qui contribue à la formation de nouveaux marchés haussiers. Voyez plutôt.

Les marchés baissiers surviennent brutalement et mettent à rude épreuve les nerfs des investisseurs. En règle générale, ces derniers s’amorcent lentement, à mesure que l’imminence redoutable d'une récession commence à être anticipée. Le sentiment se dégrade. Ensuite, le repli des actions s’accélère. Les investisseurs se laissent alors gagner par la panique et leurs craintes montent en flèche. Cette année, la chute des marchés depuis leur point le plus haut a été la plus brutale jamais enregistrée, car les restrictions sans précédent imposées par les gouvernements pour lutter contre le COVID-19 ont forcé les cours des actions à anticiper une récession extrêmement rapidement. Mais le contexte d'un marché baissier est toujours le même, à savoir une menace grandissante.

Par peur, les gens oublient une vérité simple : les marchés baissiers sont toujours suivis par des marchés haussiers. Ces derniers, cependant, démarrent insidieusement, accompagnés par une actualité tellement lugubre et des attentes si mauvaises que tout ce qui n’est pas désastreux finit par générer un effet de surprise positive.

Rares sont ceux qui osent y croire quand un marché baissier prend fin. La plupart des gens ne voient que des mauvaises nouvelles qui finissent par étouffer tout regain d'optimisme naissant. Prenons l’exemple du marché baissier de 2007 - 2009, qui s’est achevé le 9 mars 2009. Peu de gens pensaient que les actions allaient bénéficier des énormes programmes de relance mis en place partout dans le monde comme les indemnités de chômage temporaire et les exemptions fiscales pour les entreprises en Belgique, les stimuli de plus de 900 milliards d’euros aux États-Unis ou de presque 550 milliards d’euros en Chine. Beaucoup pensaient que ces plans n’allaient pas fonctionner, ou qu’ils engendreraient des problèmes plus graves, comme une forte inflation et une explosion de la dette.

Quand les données économiques se sont améliorées en 2010, les investisseurs ont été peu nombreux à s'en réjouir. Au contraire, ils se sont mis à redouter que l’embellie des économies conduise les banques centrales à durcir leurs politiques et à tuer le rebond naissant qu’elles avaient visiblement initié. Les investisseurs qui relevaient des éléments positifs ou des signes d’espoir étaient taxés de doux rêveurs.

Cette attitude cyclique et régulière, c'est ça le « pessimisme issu de l’incrédulité ». C’est ce qui prévaut en ce moment. Le ralentissement de l’épidémie de COVID-19 est à peine salué qu’il se mue déjà en crainte de nouvelles vagues, de réouvertures prématurées et d’erreurs des gouvernements. Qu’en est-il du rebond des actions ? Ce dernier est largement ignoré, car il est perçu comme un sursaut positif après la perfusion de choc administrée par les banques centrales. Plus que tout, ce sont les statistiques économiques qui encouragent le pessimisme. Flambée du chômage, effondrement des ventes de détail, plongée de la production industrielle et PIB historiquement mauvais, à l’image de celui de la Belgique, qui dégringole de 14,7 % en rythme annualisé au 1er trimestre. À en croire beaucoup, ces chiffres nous vouent à retrouver les points les plus bas du mois de mars, voire pire.

Aussi réelles qu’elles soient, toutes ces craintes sont bien connues et assombrissent de manière exponentielle les anticipations. Lorsque tout le monde ou presque s’attend à un désastre, une situation économique légèrement « moins désastreuse » peut suffire à doper les actions. Ici encore, c’est ce qui s’est produit en 2009. Les actions mondiales ont atteint leur point le plus bas le 9 mars. Le PIB de la zone euro s’est effondré de 12,0 % en rythme annualisé au premier trimestre. Il s’est ensuite contracté de 0,1 % au deuxième, avant de renouer avec une timide croissance au troisième trimestre. L'économie belge a suivi la même tendance. Le chômage a atteint son pic l’année qui a suivi le plancher des actions ; pourtant, à la fin du troisième trimestre, les marchés de la zone euro avaient déjà rebondi de 34,8 %. Même schéma aux États-Unis. La récession américaine a pris fin au troisième trimestre 2009. Mais avant cela, les actions américaines s'étaient déjà redressées de 23,0 % par rapport à leur point le plus bas, alors même que le chômage s'était envolé à 9,5 % et continuait de progresser. Tandis que les actions mondiales s’inscrivaient en hausse, l’obsession de la plupart des investisseurs pour un présent apocalyptique les empêchait de croire en des jours meilleurs.

Et c’est la même erreur qui est en train d’être commise aujourd’hui. Quand les marchés actions ne chutent pas à l’annonce de mauvais chiffres de l’emploi, les experts les accusent d’être déconnectés de la réalité économique. Quand le PIB s’effondre et que presque tout le monde attend une contraction plus sévère, on dit que le rebond des marchés est dû à la perfusion administrée par les banques centrales, la Réserve fédérale des États-Unis en tête. Toutefois, malgré toutes ces craintes, n’oubliez jamais, les actions fonctionnent par anticipation, et souvent envisagent déjà un avenir relativement éloigné. Les nouvelles statistiques confirment seulement ce que les actions anticipaient déjà. Pour les actions, qui ne font pas dans le sentiment, la question n’est pas de savoir si les chiffres sont bons, mauvais ou affreux. La question est : « les chiffres sont-ils pires que prévu ? » Difficile de répondre par l’affirmative, tant les anticipations sont affectées par les craintes omniprésentes. C’est ainsi que commencent toujours les marchés haussiers, dans un environnement où les mauvais chiffres persisteront pour de nombreux mois encore.

Le même raisonnement vaut aussi pour une deuxième vague de COVID-19. Bien sûr, une rechute pourrait être catastrophique. Là encore, la bonne question serait : « cette deuxième vague est-elle pire que ce qui était attendu ? » Ce sera peut-être le cas, mais il faudrait vraiment que la situation soit épouvantable pour que le pessimisme issu de l’incrédulité continue de miner le sentiment ainsi.

Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si un nouveau marché haussier a commencé au mois de mars. Mais le mot « clarté » est un des plus coûteux en investissement. Les actions n’attendent simplement jamais que les choses deviennent claires. Cependant, trop d'investisseurs attendent un signal clair. C’est pour cela que la plupart d’entre eux passeront à côté des premiers gains importants, aveuglés par le pessimisme ambiant. Ne commettez pas cette erreur.