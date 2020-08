Alors que la Belgique s’apprête à légiférer pour encadrer l’usage des réseaux sociaux par les partis politiques, attardons-nous sur l’impact qu’ont ces plateformes numériques sur nos démocraties.

Quinze ans après le lancement de Facebook,Twitter et YouTube, que reste-t-il aujourd’hui du triomphe des réseaux sociaux ? Alors que l’on célébrait hier leurs bienfaits sur le débat public et sur la libération de la parole des opprimés, il est indéniable que le vent a depuis tourné pour ces plateformes. Au centre de tous les regards : le rôle de celles-ci dans la montée de mouvements national populistes comme le Brexit, le Vlaams Belang ou l’alt-right de Donald Trump. Si ce n’est pas la première fois que des acteurs privés sont en capacité d’influer sur l’opinion publique, l’ampleur et la portée de leur influence (plus de 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde pour YouTube et Facebook) sont en revanche inédites.

In AI we trust

Les contenus hébergés sur les réseaux sociaux étant produits par les utilisateurs eux-mêmes, se pose inévitablement la question de la responsabilité légale. Au sein de l’Union Européenne, c’est précisément là qu’intervient la directive e-commerce adoptée en l’an 2000. De même, aux États-Unis, le fameux article 230 du “Communications Decency Act” de 1996 (souvent sous-titré “les vingt-six mots qui ont rendu Internet possible”) indique qu’une plateforme numérique ne peut être considérée comme étant éditrice ou locutrice du contenu publié sur celle-ci par un tiers. Une plateforme comme Twitter est certes dans l’obligation de supprimer les contenus illégaux (violation du droit d'auteur, diffamation, pédopornographie, …) quand ils lui sont signalés mais elle n’a, en dehors de cela, pas plus de responsabilité à l’égard de ce que tweetent ses utilisateurs que n’en ont par exemple les opérateurs de télécommunications.

La pression pour s’attaquer à ces problèmes ne provient donc pas des lois en place mais bien de Wall Street. Facebook, par exemple, a parfaitement conscience que rester passif face à ces questions finira par lui coûter de nombreux utilisateurs. Pour cette raison, le réseau social mène depuis quelques années une lutte féroce contre les bots et les faux comptes. En outre, des outils de traitement automatique du langage naturel (une forme d’intelligence artificielle) ont été déployés pour détecter et filtrer automatiquement les contenus haineux (ce qui fonctionnerait 89% du temps, selon leurs propres chiffres). Enfin, le réseau de Mark Zuckerberg s’appuie également sur l’aide de l’IFCN (International Fact Checking Network) afin de filtrer les fausses nouvelles (une stratégie astucieuse puisque cela leur permet de ne pas prendre position directement et de maintenir, en apparence, une certaine neutralité). Si ce système a des qualités, force est de constater qu’il est loin d’être parfait - à commencer par le fait que les figures politiques ne sont pas concernées par ce fact checking. Une vidéo affirmant que le port du masque n’est pas nécessaire et que l'hydroxychloroquine constitue un remède au coronavirus est ainsi parvenue à atteindre, le 27 juillet dernier, le rang de deuxième vidéo la plus vue. Celle-ci fut supprimée après 5 heures mais le mal était fait : 20 millions de vues et 100.000 commentaires. Bien que l’objectif soit loin d’être atteint, reconnaissons néanmoins à Facebook et Google le mérite d’avoir mis en place d’authentiques solutions.

Qu’en est-il alors des autres problématiques ? Qu’en est-il des fameuses “bulles idéologiques” dans lesquelles les plateformes nous isolent ? Qu’en est-il de la radicalisation entraînée par celles-ci ? Au coeur du problème : des modèles économiques régis par des algorithmes.