Delhaize annonçait, récemment, une personnalisation de sa carte de fidélité avec une toute nouvelle application. L’idée est de “rentrer dans l’ère du digitale”, selon le distributeur belge. Certains produits seront recommandés en fonction notamment du Nutriscore de certains aliments. Mais est-ce vraiment le rôle d’une enseigne telle que Delhaize de vous donner des recommandations hyper personnalisées en fonction de votre profil?

Les “datas” sont aujourd’hui largement considérées comme la clé pour donner de meilleures expériences clients ou utilisateurs. La personnalisation, par laquelle les plateformes de diffusion numérique de contenus vidéos ou de musique fournissent un contenu unique et plus pertinent via des "recommandations" à leurs utilisateurs, est devenue une menace pour la vie privée.

Les utilisateurs de Netflix ou Amazon Prime Video découvrent une émission de télévision ou un film qui leur a été recommandé par l'algorithme de la plateforme et qui correspond parfaitement à leurs goûts. Spotify et Deezer fournissent à chaque utilisateur des listes de lecture hebdomadaires de nouvelles recommandations musicales en fonction de leur historique d'écoute. Facebook, Instagram, YouTube, etc., vous proposent des publicités personnalisées en fonction de vos centres d'intérêt tels qu'ils se reflètent dans votre utilisation de ces plateformes. Il en va de même pour toutes les autres plateformes de streaming ou de médias sociaux.

L’illusion du choix

Les systèmes de recommandations ne datent pas d’aujourd’hui. Tout le monde peut observer le monde publicitaire qui vante tel produit par rapport à un autre. Ce qui dérange en tant qu’humain, aujourd’hui, est plutôt le côté pernicieux de l’automatisation utilisée par certains spécialistes du marketing. Les algorithmes n’analysent pas uniquement vos préférences, comme vous pourriez le croire, mais croisent une série de données et, notamment, celles de votre entourage pour prédire quel sera votre comportement éventuel et définir un score de pertinence en tant que client. Vous vous transformez dès lors en une machine à consommer et rien d’autre.

Faut-il se protéger ?

Pour protéger vos données contre les plateformes médiatiques ou digitales, vous devez d'abord déterminer le niveau de risque lié à votre utilisation, et cela commence par la découverte des types de données (personnelles) que ces entreprises médiatiques collectent par l'intermédiaire de leurs utilisateurs et de la manière dont elles utilisent ces données. Si une entreprise ne montre que très peu de transparence par rapport à ce qu’ils feront de vos données, cela doit déjà résonner comme un mauvais signal.

Sur la base des dispositions du GDPR, les plateformes de distribution de médias ont l’obligation de fournir à leurs utilisateurs la possibilité de télécharger l'ensemble de leurs données depuis le moment où ils ont commencé à utiliser ladite plateforme. Cette disposition est censée leur donner un contrôle et une transparence complète sur l’utilisation de ces données.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec la collecte de vos données, vous pouvez également choisir de fermer votre compte et de supprimer définitivement vos données de la “data base” de la (ou les) plateforme(s). Toutefois, si vous ne souhaitez pas prendre une mesure aussi radicale, vous pouvez aussi basculer la collecte de données et utiliser les options disponibles sur la plateforme. Par exemple, la suppression de votre historique de visionnage sur Netflix ou YouTube empêche la plateforme de vous adresser des recommandations personnalisées. De même, les plateformes de médias sociaux disposent de multiples options concernant le contrôle de vos données. Il est important d'explorer ces options sur chaque plateforme afin de déterminer quelles données personnelles la plateforme peut collecter à votre sujet et comment elle peut les utiliser.

Que manque-t-il ?

Certains disent souvent que c’est la cession de leurs données personnelles est prix qu’il faut payer pour pouvoir utiliser des services gratuits (WhatsApp, par exemple). L’équation est donc très simple : je donne mes données contre la gratuité de l’utilisation d’un service.

Ce n’est malheureusement pas le cas. Une société où l’utilisation de toutes les données passant par un téléphone, par exemple, sont aspirées, utilisées et vendues manque de transparence. On peut comprendre qu’un site Internet se serve de vos données de localisation et de comportement de navigation. Mais qu’en est-il de l’analyse systématique de toutes les photos que vous échangez sur WhatsApp, ou le marquage et la catégorisation de la personne que vous êtes. Votre empreinte digitale sera forgée. Il manque une véritable transparence dans les systèmes actuels de recommandation et d’utilisation de vos données.

Aujourd’hui, vous n’avez malheureusement pas beaucoup d’autre choix que de ne pas utiliser ces plateformes ou certaines cartes de fidélités.