", recommande Joël Poilvache, directeur chez Robert Half. "

." Une recommandation qui s’adresse notamment à ceux qui, pendant la crise, ont pris le temps de réévaluer leur équilibre de vie ou le sens de leur travail et sont prêts à saisir de nouvelles opportunités.

Le spécialiste du recrutement voit quatre raisons pour lesquelles c’est le bon moment pour changer d’emploi.

1. Le marché est en train de se redresser

Selon le Guide des salaires 2021 de Robert Half, 39 % des employeurs belges recruteront après la pandémie afin de compenser la pénurie de compétences techniques en interne. D’après le rapport Demand for Skilled Talent de Robert Half, 55 % des employeurs belges créeront de nouveaux postes ou pourvoiront aux postes vacants.

" Les entreprises sont plus actives. Les exportations ont repris, vers l’Asie notamment. La demande pour des travailleurs se rétablit peu à peu. On est presque au même niveau qu’au premier trimestre 2020" , constate Joël Poilvache. Mais pour satisfaire cette demande, il faut des candidats… "On voit bien que de nombreux travailleurs ont encore peur de bouger et attendent une vraie reprise. Mais ils sont tout de même moins frileux qu’il y a quelques mois et on remarque qu’il y a, aujourd’hui, plus de candidats présents sur le marché. Certains sont aussi las de leur employeur qui a peut-être moins bien géré la crise, se posent des questions sur le sens de leur travail… "

2. Il faut surfer sur la vague de la numérisation

La crise a accéléré le processus de numérisation : télétravail, boutique en ligne, cybersécurité… "Cette tendance à la numérisation va certainement se poursuivre à l’avenir avec un impact énorme sur nos processus de travail. Cela offre des possibilités, en particulier pour ceux qui ont de bonnes connaissances techniques ", note Joël Poilvache.

Les entreprises recherchent également des profils qui ont des compétences d’adaptation forte, de créativité, d’innovation… "Avec la nouvelle façon de travailler, on a changé de paradigme. Je vois bien autour de moi que certains s’en sortent mieux, ont réussi à s’adapter, ont managé à distance mieux que d’autres… Chaque entreprise est à un niveau différent de sa transformation numérique. Cela peut être intéressant d’intégrer une entreprise au moment de cette transformation, d’être là au départ pour avoir l’occasion de laisser sa marque. "

3. La reprise offre des opportunités

Avec la vaccination, les activités des entreprises qui ont été ralenties vont progressivement reprendre. Dans le cadre de cette reprise, il est possible que les nouveaux entrants se voient confier des tâches plus difficiles. "Cela ne doit pas faire peur. Il y a des défis à relever. Mais ce sont de belles opportunités. Ces défis obligent le travailleur à sortir de sa zone de confort, à apprendre plus vite. Ce qui le rend plus fort. Il renforce son employabilité."

4. Des offres d’emploi pour les postes "critiques"

Certains postes ont été supprimés parce que les entreprises ont dû faire des économies. Si un nouveau poste est créé, il l’est parce qu’il est absolument nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. "Cela crée une certaine sécurité d’emploi, qui peut être plus forte que celle que le travailleur a dans son poste actuel au sein d’une société qui risque de restructurer. Cette sécurité de l’emploi est certainement un argument pour se lancer dans une nouvelle aventure", avance Joël Poilvache, qui ajoute : "Continuer à se développer et sentir quels seront les besoins à l’avenir est une nécessité absolue."