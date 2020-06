Volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté : les organisations sont-elles prêtes pour ce monde ?

Un texte signé Dr.Sandra Rothenberger, professeur de marketing, Solvay Brussels School, ULB.

La situation actuelle est un parfait exemple d‘un monde typique "V.U.C.A.". L’acronyme "V.U.C.A." créé dans les années 1990 aux États-Unis, est utilisé pour décrire un environnement en changement et en évolution constante. "V.U.C.A" est donc une grille de lecture de nos environnements professionnels : le V pour Volatility (volatilité) qui décrit un environnement disruptif et imprévisible où on doit s’adapter rapidement avec souplesse à ces changements ; le U pour Uncertainty (incertitude) qui se rapporte à l’impossibilité de prédire les événements futurs, ce qui génère un sentiment d’insécurité ; le C pour Complexity (complexité) qui fait référence à un environnement qui évolue sans cesse et sans prédiction possible ; ainsi que le A pour Ambiguity (ambiguïté) qui mélange les responsabilités, qui permet des interprétations différentes d’un même événement n’incitant pas à l’action. La grille de lecture "V.U.C.A." permet alors de mieux comprendre le monde actuel et son environnement toujours plus changeant et imprévisible. 2020 est un nouveau rappel que le concept "V.U.C.A." est de grande actualité.

Regarder vers l’avenir

"Conduire à vue" est devenu la devise. Comment pouvons-nous dès lors inverser le concept "V.U.C.A." et fournir des conseils et solutions appropriés aux entreprises ? Faut-il regarder vers l’avenir (prévision) ou plutôt du futur au présent (ré-vision) ?

Voici quelques idées, quelques suggestions, quelques réflexions et certaines réponses aux questions qui se posent dans un monde "V.U.C.A." :

- La Vision contre la volatilité (Volatility) : dans un environnement très volatil, nous, les humains, avons besoin d’orientation et de signification. La plupart des organisations formulent dès lors une vision qui a pour but de les guider. Il est important de mettre l’accent sur cette vision et de l’affiner par rapport au contexte de marché : quelle est la proposition de valeur que notre organisation offre à ses clients afin de les aider survivre à la crise ?

- La Compréhension contre l’incertitude (Uncertainty) : dans des situations complexes et multidimensionnelles, comprendre la situation, surtout le contexte est avant tout nécessaire. Dans un environnement marqué par tant d’incertitude et de dynamisme, les anciens schémas d’actions ne fonctionnent plus. Les choses ne peuvent souvent pas être déléguées. Il faut de la coopération, rassembler les perspectives différentes dans des images communes qui vont aider à rendre un état diffus plus tangible et concret. La création de cette compréhension commune est l’une des tâches importantes du leadership moderne.

- La Clarté contre la complexité (Complexity) : la compréhension et la clarté sont directement liées. Qui comprend gagne en clarté. En concentrant et en clarifiant le langage et le comportement des individus, la culture d´entreprise devient perceptible pour l´extérieur et les objectifs d’une organisation deviennent tangibles. Cette omniprésence de l’orientation crée également une compréhension mutuelle entre les différents niveaux hiérarchiques dans l’organisation.

Agilité contre l’ambiguïté (Ambiguity) : dans un monde "V.U.C.A.", les horizons de planification se raccourcissent. Les entreprises ont besoin de concepts pour s’adapter plus rapidement ou s’adapter aux nouvelles stratégies. L’agilité est la clé pour rendre votre entreprise plus adaptative. La méthodologie agile signifie que vous développez de courts intervalles itératifs, en réglant constamment votre approche sans perdre de vue votre objectif principal. Les employés travaillent en petites équipes autoorganisées et autonomes. Avec un degré élevé d’agilité, votre entreprise gère des niveaux élevés d’incertitude et réduit les risques.

Pour conclure et en citant Peter Drucker : "Si vous voulez quelque chose de nouveau, vous devez arrêter de faire quelque chose de vieux.". Le concept "V.U.C.A." vise à rendre l’indétectable plus concret et signifie que les leaders et leurs organisations d’aujourd’hui doivent prendre des décisions sur base de conditions de marchés modifiées pour demain. La prévision et la ré-vision sont des outils potentiels mais la question clé subsiste : êtes-vous et votre organisation vraiment "fit" pour surmonter un monde "V.U.C.A." ?