Vous avez toujours rêvé d'entourer vos enfants d'une armada de professeurs particuliers de mathématiques ou de mandarin ? L’Intelligence Artificielle (IA) pourrait bien vous y aider. Personnalisation sur-mesure de l’apprentissage grâce à l’adaptation aux qualités personnelles des élèves, détection prédictive ou calcul de la vitesse d’oubli de leurs connaissances sont ainsi au programme de l’adaptive learning. Avec la crise sanitaire qui a rendu indispensable le maintien du lien pédagogique partout dans le monde, le recours massif aux outils numériques a embarqué des centaines de millions d’élèves dans le monde de l’e-éducation. En Chine, l'IA a permis la migration de plus de 250 millions d'entre eux vers des plateformes en ligne, comme celle de TENCENT K12, qui s'adresse à tous les niveaux scolaires. A elle seule, DingTalk, l'application d'ALIBABA, a été utilisée par 50 millions d'élèves et 600 000 professeurs le jour de la reprise des cours post-confinement.

L’e-education, un marché en pleine effervescence

C'est tout l'écosystème de l'éducation qui bascule vers un autre monde et de nouveaux usages. L’éducation du futur est un marché stratégique, estimé à 10 000 milliards de dollars au niveau mondial à l’horizon 2030. Et d'ici 2035, l’IA pourrait en accroître les bénéfices de 84%. (1)

Réalité augmentée, assistants pédagogiques virtuels, tutorats en ligne, les innovations s’enchaînent et redessinent la classe de demain. La digitalisation de l’éducation gagne du terrain et le marché mondial de l'éducation en ligne devrait connaître un taux de croissance annuel de 9,2% jusqu’à l’horizon 2035 (2). C’est celle-là la force de l’IA, une technologie qui nous fait basculer de l’économie de masse à l’économie du soi. L’hyper-personnalisation de l’IA est un de ses atouts majeurs, les nouvelles générations exigeant des expériences sur-mesure que cela soit dans l’e-commerce, les jeux vidéo ou l’éducation.

Sur le terrain de l'entreprise, des solutions clés en main permettent aux industriels de diminuer radicalement le temps de formation des salariés grâce à des supports de formation immersive, ajustés aux conditions réelles de production de secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile ou la santé. C'est le cas par exemple d'HoloLens, un casque de réalité augmentée développé par MICROSOFT, qui permet aux apprenants d'assimiler plus rapidement les situations les plus complexes. L'offre de réalité augmentée gagne en maturité sur le terrain de la formation professionnelle et offre des déploiements quasi infinis.

L'IA est une ressource précieuse pour cette révolution de l'apprentissage, qui ne fait que commencer et à laquelle La Financière de l'Echiquier entend contribuer, à l’image de ses investissements dans AMAZON, qui permet le stockage sur le cloud de données éducatives grâce à Amazon Web Services Educate, dans ALIBABA avec son offre K12, mais aussi dans NVIDIA, qui a développé des modules gratuits de formation à la programmation en IA et dont les processeurs graphiques permettent des expériences de réalité virtuelle ou augmentée (3).

3-Ces valeurs sont données à titre d’exemple, leur présence dans les portefeuilles LFDE n’est pas garantie.