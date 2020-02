Alors là, il n’y a pas à hésiter un seul instant : la compagnie d’assurances DKV mérite assurément un grand coup de chapeau pour avoir réussi le tour de force de mêler soins de santé, sexe et drogue dans une étude portant précisément sur les soins de santé.

Selon ce “baromètre” – un terme qui fait très sérieux de prime abord –, les assurances soins de santé ne sont pas un sujet de conversation très prisé à l’heure de l’apéro ou pendant les repas. “Selon les parents, même la drogue et le sexe sont davantage abordés” avec leurs enfants, affirment les petits galopins de DKV. “Plutôt surprenant.”

Ah bon ? Franchement, qui penserait à alimenter la conversation du soir avec une savante causerie sur les assurances soins de santé, à moins de commenter, par exemple, la décision du leader du marché de mettre 33 hôpitaux à l’index pour des clients ayant souscrit à DKV Hospi Select depuis le 1er janvier 2018.

Plus surprenant, sans doute, parents et enfants, âgés de 18 à 34 ans, interrogés pour cette enquête sont quelque peu atypiques : ils parlent donc de carrière, d’épargne, de drogue, de sexualité, de politique, de soins de santé – quand même ! – et enfin d’héritage.

Par contre, dans ces familles-là, on ne parle pas (petits)-enfants, sorties, vacances, foot, météo, voitures… Cela parle plutôt de sexe et de drogue à tour de bras. Très surprenant, non ? À moins que la question sur les sujets à première vue plus futiles n’ait pas été posée…

Présumons, quand même, que “carrière” englobe la journée de travail, sinon cela doit quand même être un brin lassant d’écouter chaque soir les ambitions des uns et des autres, chacun y allant de son petit couplet d’autosatisfaction.

Que les questions d’héritage soient peu abordées, c’est quand même heureux. À moins d’être chez “ces gens-là” de Brel, et attendre “qu’elle crève”. Mais pourquoi diable avoir cru bon de retenir la donnée “héritage” pour cette enquête ?

À se demander si les thématiques n’avaient pas pour seul but de faire mousser le sujet en ayant une accroche un brin coquine pour attirer le chaland.

Quelque part, c’est réussi. Pour l’image de marque, c’est bien entendu autre chose.