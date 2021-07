Le site de La Libre fait peau neuve

Chères lectrices, chers lecteurs,

Chaque jour, les journalistes de La Libre s'attellent à vous offrir une information de qualité et indépendante.

A partir d’aujourd’hui, ces informations vous sont proposées dans un tout nouveau site : plus clair, plus rapide, mieux structuré, vous proposant une offre plus grande.

Les équipes techniques et rédactionnelles travaillent depuis des mois sur ce projet pour vous permettre de vous informer, de mieux comprendre notre monde, de vous questionner de la meilleure des manières. Nous avons durant ces derniers mois réalisé de nombreux ateliers avec nos lecteurs, abonnés et non abonnés, pour créer ce site sur base de vos attentes.

Plus que jamais, vous informer de manière complète et précise semble essentiel.

En 2020, La Libre Belgique a été le quotidien belge francophone qui a le plus progressé avec une croissance de son lectorat payant de 14,5%.

Avec ce nouveau site, nous voulons poursuivre cette croissance au cours des prochaines années tout en conservant notre place de média de référence et de qualité.

Nous espérons que vous en tirerez une entière satisfaction.

Merci pour votre fidélité.

Vous avez des remarques à formuler ? Contactez-nous via notre formulaire à cette adresse : https://www.lalibre.be/formulaire/contact