Quand Microsoft vous donne rendez-vous pour les réunions de demain

Travail hybride. Voilà sans doute un terme dont vous allez entendre beaucoup parler dans les années à venir. Ce concept définit les nouveaux lieux de travail, que ce soit le bureau, un bureau délocalisé le domicile ou n’importe quel lieu depuis lequel on peut se connecter au réseau de l’entreprise, mais aussi une flexibilité horaire de plus en plus demandée par les employés.

Le défi futur de toutes les entreprises sera de faire collaborer tout son personnel pour mener à bien les projets. Vu la longue période de télétravail, nous sommes habituées à tenir des réunions sans que toutes les personnes y soient physiquement présentes. La société Microsoft présente depuis de nombreuses années des solutions de collaboration comme la suite Office 365 ou le logiciel de réunion à distance comme Teams. L’entreprise vient de mettre sur le marché un nouveau produit basé sur la réalité augmentée dénommé Mesh. Sa particularité est de permettre de participer aux réunions de façon totalement immersive sans être présent. Il ne s’agit plus d’être derrière son écran et une caméra pour interagir, mais d’y participer activement. J’ai eu l’occasion de tester ce produit dans les bureaux de la firme.

La technologie se base sur le casque de réalité augmentée HoloLens de Microsoft. Trois sont incorporées dans le casque. La caméra infrarouge sert à détecter le sol, le plafond et les objets physiques. Une autre détecte le mouvement des mains et des bras. Une troisième enregistre ce qui se passe autour de vous. Des micros captent la parole et des haut-parleurs reproduisent les sons pour simuler leur position pour encore plus d’immersion.

Il suffit de le coiffer et de rejoindre une réunion pour y être en quelque sorte téléporté. Le principe est de faire apparaître les autres intervenants comme un avatar animé ainsi que le projet sur lequel vous discutez sous la forme d’une image en trois dimensions. Tout le monde se retrouve dans un espace collaboratif digital. Vous pouvez ainsi vous déplacer autour et mieux comprendre les explications de chacun depuis son point de vue. Il ne s’agit pas de réalité virtuelle où vous êtes transporté dans un endroit totalement numérique. Ici vous êtes encore dans un environnement réel dans lequel viennent se superposer des images en 3D. Cela permet de très vite prendre ses marques sans connaître aucune nausée.

On peut également manipuler les objets virtuels au moyen de ses doigts, les agrandir et les faire pivoter. Vous pouvez annoter, dessiner dans l’espace avec vos doigts. Avec un mouvement de la main, un menu apparaît et affiche des fichiers ou des courriels. La sélection des options se fait en cliquant sur un bouton virtuel. Vous êtes dans l’environnement d’Office 365.

Si vous ne disposez de casque virtuel, la participation à la réunion est possible avec les moyens classiques de connexion comme un smartphone ou un ordinateur et l’application Teams. Votre avatar sera tout de même présent dans l’espace digital, mais sans interaction à part pour la parole.

Mesh est une plateforme technologique ouverte pour être intégrée par les développeurs et aussi accessible aux autres casques de réalité virtuelle. Pour mettre en place ce type de réunion, il suffit de l’application Mesh et d’un HoloLens.

Didier Ongena, Country Manager de Microsoft BeLux, explique que ce type de produit s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de proposer des outils innovants pour favoriser le travail collaboratif entre les équipes. Cela répond au travail hybride que connaîtront les entreprises dans le futur. Demain, les réunions se tiendront avec des personnes en distanciel et présentiel. Comment dès lors avoir le même niveau d’interaction ? La technologie Mesh apporte une solution à ce défi.

Didier Ongena souligne aussi la place de plus importante que prendra l’intelligence artificielle. Elle aidera chacun dans son travail quotidien en soumettant des informations utiles pour le réaliser. Il relève que bientôt de plus en plus de données anonymisées permettront de prendre le pouls d’une entreprise. Les salariés travaillent-ils en dehors des horaires classiques ? Est-ce qu’ils prennent des pauses ou vont-ils de réunion en réunion ? Prennent-ils du temps pour du travail personnel ? Quels interactions et collaborations existent-ils entre eux et entre départements ? Certaines de ces données sont déjà exploitées aujourd’hui dans le logiciel Outlook dans le rapport hebdomadaire « MyAnalytics ».

Le casque HoloLens est vendu 3849 € TVAC.