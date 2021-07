Netflix va bientôt proposer des jeux vidéos sur sa plateforme

Le service de streaming a annoncé l'arrivée de Mike Verdu, ancien d'Electronic Arts (EA) et Facebook, en tant que responsable du développement des jeux pour la plateforme.

En plus des séries, documentaires et films, Netflix va également proposer des jeux vidéo. Le service de streaming a annoncé l'arrivée de Mike Verdu en tant que responsable du développement des jeux pour la plateforme. Il a auparavant travaillé pour la société de jeux Electronic Arts (EA) et a été responsable des jeux vidéo chez Facebook. Les premiers jeux vidéo devraient être disponibles sur Netflix avant la fin de l'année prochaine, rapporte Bloomberg sur la foi d'un initié. Pour l'instant, la société ne prévoit pas d'augmenter le prix de l'abonnement, selon la source.

Netflix avait déjà indiqué en avril que les jeux pourraient constituer une activité prometteuse à côté de son activité principale de streaming vidéo. Ce sont des "éléments de base intéressants" pour approfondir les expériences du service autour du monde des films et des séries, a déclaré Greg Peters, responsable des opérations.

Nouveaux marchés

Pour Netflix, il est important d'exploiter de nouveaux marchés. La société reste le leader du marché des séries et des films en streaming, mais doit faire face à une concurrence croissante de la part de Disney+, Amazon Prime Video et HBO. Le nombre d'abonnés à Netflix continue de croître, mais cette croissance menace de s'essouffler. En juin, Netflix a également ouvert une boutique en ligne pour vendre des produits dérivés de ses séries télévisées.

Microsoft, Google et le spécialiste des cartes graphiques Nvidia proposent également déjà des jeux vidéo sur leurs serveurs, auxquels les utilisateurs peuvent jouer via divers appareils sur Internet.

Avec Verdu, Netflix a trouvé un vétéran du monde du jeu. Chez EA, il a travaillé, entre autres, sur Les Sims et sur des jeux basés sur la série de films Star Wars. Chez Facebook, il a travaillé avec des développeurs pour créer des jeux vidéo pour les casques Oculus basés sur la réalité virtuelle.