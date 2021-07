Twitter supprime ses "messages qui disparaissent"

Twitter supprime sa fonction de publication de messages qui disparaissent - les Fleets - après moins d'un an de présence sur la plateforme en raison d'une faible utilisation. Lancée en novembre dernier, la fonction avait pour but de proposer une alternative de Twitter aux "Stories" très populaires des applications concurrentes telles qu'Instagram et Snapchat, où les utilisateurs peuvent publier du contenu qui disparaît au bout de 24 heures.

Twitter espérait que les Fleets encourageraient les personnes anxieuses à l'idée de tweeter à se joindre plus facilement aux conversations sur la plateforme, mais il s'est avéré que cette fonctionnalité est surtout utilisée par ceux qui tweetent déjà le plus et que cela convainquait peu de nouvelles personnes à rejoindre le réseau social.

En conséquence, l'entreprise a confirmé qu'elle supprimerait la fonction le 3 août et qu'elle se concentrerait plutôt sur la mise en place d'autres moyens de participation pour les utilisateurs.