WhatsApp remédie à l'un de ses défauts les plus gênants

Vous l'aurez sans doute déjà remarqué, faire le ménage dans les conversations sur l'application WhatsApp n'est pas chose aisée.

Il est évidemment possible de mettre de côté des conversations dans l'onglet "messages archivés". Ceci peut être utile si vous dialoguez rarement avec le contact en question, que vous ne souhaitez plus lui parler et donc voir apparaître son nom (sans toutefois le bloquer), ou pour plus de confidentialité pour un contact en particulier.

Cependant, jusqu'à présent, quand une conversation était archivée, dès que le contact concerné envoyait un nouveau message, la discussion réapparaissait systématiquement dans la liste des conversations chat... Comme si de rien n'était.

Nouveauté

Grâce à une nouvelle mise à jour proposée par Facebook, la société mère de WhatsApp, ce problème n'est plu. Les conversations archivées une fois resteront toujours dans le dossier d'archives, du moins tant que vous n'en n'aurez pas décidé autrement.

Le nombre de conversations archivées apparaîtra tout de même, très discrètement et sans photos, en haut du fil des discussions.